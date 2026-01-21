Путин усиливает партию войны: Медведев собрался в Госдуму, - СМИ

Таким образом хотят угодить Путину и усилить "партию войны" в его окружении.

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совбеза и официальный лидер "Единой России" Дмитрий Медведев может возглавить партийный список "Единой России" на выборах в Госдуму в сентябре этого года, сообщает Медуза.

"Возможное включение в список людей, связанных с войной, собеседники "Медузы" в администрации президента РФ считают стремлением политблока Кремля угодить Путину, который хочет видеть в участниках вторжения в Украину "настоящую элиту", - говорится в публикации.

В то же время, близкий к администрации президента РФ источник считает, что глава политблока АП Сергей Кириенко не очень хотел бы видеть Медведева в лидерах списка, так как это приведет к аппаратному усилению бывшего президента: он якобы "может получить фору в гонке" потенциальных преемников Путина.

"У него будет козырь в виде официального результата ЕР - неважно, как он будет обеспечен. У других такого не будет", - считает собеседник "Медузы".

Вместе с тем во властной верхушке РФ понимают, что баллотирование Медведева не добавит популярности партии, которую он возглавляет.

Отмечается, что политблоку АП сложно обеспечить "Единой России" новые рекорды из-за "спорного образа Медведева", заявляет "Медузе" технолог, близкий к АП:

"Он явно провоенный. А люди от войны устали". При этом соседство в списке с другими связанными с войной фигурами может только усилить восприятие "Единой России" как "партии войны".

Чем известен Медведев

Бывший президент РФ от регулярных угроз Украине перешел к угрозам Западу. В частности, недавно он пригрозил странам Европы ударом "Орешнико".

Он опубликовал видео с ударом баллистической ракеты "Орешник" по Львовской области. Он добавил к этому видеоролику хамский комментарий в адрес Европы.

"Правящие европейские тупицы все-таки хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет, Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон - УНИАН) продолжает распространять эту жалкую чепуху. Ну, давайте же. Вот что вы получите", - писал Медведев.

