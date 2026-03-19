Германия заявила, что поведение Орбана 'уже невозможно терпеть', - Politico

Будапешту пригрозили "серьезными последствиями" из-за его позиции по Украине.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил своему венгерскому коллеге, что политику Будапешта уже "нельзя терпеть". Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Издание напоминает, что ранее политический директор венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Германия якобы "угрожает Венгрии". По его словам, Берлин якобы предупредил Будапешт о "серьезных последствиях" из-за позиции по предоставлению Украине кредита в размере 90 млрд евро.

В свою очередь, дипломаты, участвовавшие в этом разговоре, опровергли версию Орбана о том, что Берлин якобы угрожал министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто. Вместо этого, по словам дипломатов, немецкий министр дал "очень прямые и четкие" сигналы, которые "не оставляют сомнений в том, что это больше нельзя терпеть". В то же время министры иностранных дел других стран якобы были еще более прямыми в общении с Сийярто, что, по словам одного из дипломатов, удивило его.

"Премьер-министр Орбан должен понять, что он постоянно испытывает пределы того, что другие государства-члены готовы терпеть. Это не может продолжаться дальше", – отметил высокопоставленный дипломат ЕС из "средней по размеру страны". В то же время другой дипломат заявил, что такое поведение Будапешта будет иметь последствия после выборов в Венгрии.

Напомним, ранее Будапешт сделал ряд заявлений о якобы влиянии Украины на выборы в Венгрии. В частности, в одном из таких заявлений Орбан заявил, что Киев совместно с Брюсселем пытается лишить его власти.

В то же время издание Politico, анализируя сигналы от двух ключевых партий на выборах, отмечает, что даже до голосования уже возникают вопросы относительно того, сможет ли одна из сторон принять свое поражение. Отмечается, что действующий премьер Орбан может готовить план на случай поражения – в частности, в виде введения чрезвычайного положения в стране.

