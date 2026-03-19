Рассказываем, как избавиться от пня на участке без лишних усилий.

У вас во дворе есть пень, но вы не хотите его выкапывать? Не спешите - природа справится сама. Достаточно найти дрель,компост и запастись терпением. Рассказываем, как убрать пень с участка без корчевания - просто, безопасно и без лишних затрат.

Как избавиться от пня на участке без лопаты

Этот метод не новый - наши бабушки делали что-то похожее. Результат говорит сам за себя: уже через 3 месяца верхняя часть пня станет мягкой, а через 4-6 месяцев его можно легко вытащить обычной лопатой, пишет Nufărul Furniture.

Итак, что вам понадобится:

дрель с длинными сверлами;

хорошо перепревший компост;

мульча (солома или кора);

вода.

Также возьмите брезент - он нужен для сохранения влажности.

Как убрать пень, не выкорчевывая - что нужно сделать:

просверлите в верхней части пня отверстия глубиной 10-15 см - равномерно по всей поверхности;

заполните их компостом и полейте водой, чтобы создать благоприятную среду для развития микроорганизмов, важно поддерживать влажность, но не заливать;

сверху накройте мульчей и брезентом - это сохранит тепло и ускорит процесс.

Как это работает: отверстия в пеньке удерживают влагу, компост запускает процесс гниения, а мульча сохраняет тепло и ускоряет разложение. Для надежности можно посеять рядом клевер - он укрепит почву и не даст сорнякам захватить место.

Совет: если хотите немного ускорить процесс, добавьте в отверстия мицелий съедобных грибов - экологично и эффективно.

Время от времени проверяйте пень - как только он станет мягким, разбейте его зубилом или просто выкопайте лопатой. Весь процесс занимает 4-6 месяцев в зависимости от размера и породы дерева. Лучшее время для удаления пня - весна или осень, когда почва активно "живёт" и микроорганизмы работают в полную силу.

