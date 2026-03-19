Кредит на €90 млрд для Украины под угрозой: ЕС готовит жесткое давление на Орбана, – Reuters

Украина может столкнуться с дефицитом средств уже через несколько недель.

Лидеры Европейского Союза будут оказывать давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он разблокировал критически важный кредит для Украины на 90 миллиардов евро, который должен поддержать Киев в противостоянии российскому вторжению.

Как пишет Reuters, в декабре лидеры ЕС согласовали этот кредит, однако Орбан, который поддерживает теплые отношения с Россией и неоднократно конфликтовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, в прошлом месяце заблокировал его. Причиной он назвал спор вокруг поврежденного российским ударом нефтепровода "Дружба".

На саммите в Брюсселе другие лидеры 27 стран Евросоюза, по данным дипломатов, планируют указать на договоренность, достигнутую на этой неделе с Зеленским – отремонтировать трубопровод при технической и финансовой поддержке ЕС. Они также будут призывать Орбана отказаться от блокирования кредита.

Позиция Орбана вызвала возмущение среди других европейских лидеров, ведь Украина может столкнуться с дефицитом средств уже через несколько недель без нового финансирования. Кроме того, его отказ ставит под сомнение доверие к Европейскому совету – высшему органу принятия решений в Евросоюзе.

Орбан, союзник президента США Дональда Трампа в жесткой предвыборной кампании, часто конфликтовал с основными политиками ЕС, но ранее он не отказывался от уже согласованных совместных решений.

"В декабре мы приняли политическое решение – на уровне Европейского совета. Теперь пришло время его выполнить", – заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

Особое раздражение у многих чиновников вызывает то, что Орбан ранее добился исключения для Венгрии из финансирования этого кредита – вместе с Чехией и Словакией. Впрочем, сам Орбан пока не демонстрирует готовности отступить.

Блокировка кредита ЕС для Украины – последние новости

Лидеры Евросоюза еще в декабре 2025 года согласовали предоставление Украине масштабного кредита, который должен покрыть финансовые потребности государства до 2027 года. Однако Венгрия блокирует выделение средств из-за остановки транспортировки российской нефти по трубопроводу "Дружба", который РФ повредила в январе ударом дрона.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с жестким заявлением относительно финансовой помощи Украине, призвав Европейский Союз срочно разблокировать пакет на 90 миллиардов евро, даже несмотря на позицию отдельных государств.

