В Литве упал украинский беспилотник, который летел атаковать Приморск: что сказали власти

Беспилотник сбился с курса, вероятно, из-за противодействия средств РЭБ, и залетел на 20 км вглубь Литвы.

Военный беспилотник, разбившийся в Литве, был украинским. Он был направлен на атаку экспорта российской нефти, но сбился с курса, заявила премьер-министр Инга Ругинене на пресс-конференции во вторник, пишет Reuters.

"Это не локальный инцидент, это часть более широкой картины безопасности. Российская агрессия против Украины создает дополнительные риски для всего региона", – заявила Ругинене.

Отмечается, что Вооруженные силы Литвы заявили в понедельник, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны и упал в покрытое льдом озеро примерно в 20 км от границы с Беларусью.

В правительстве Литвы заявили, что он был частью украинской атаки на Приморский нефтеналивной терминал, один из двух основных экспортных объектов на побережье Балтийского моря России, которые были атакованы примерно в одно и то же время.

Журналисты напомнили, что Литва является убежденным сторонником Украины в войне с Россией. В прошлом году Литва, как один из членов НАТО, обратилась к Альянсу с просьбой об увеличении мощностей противовоздушной обороны после того, как военные дроны из Беларуси дважды приземлялись на ее территории в июле 2025 года.

Атака на Приморск: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 марта и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры Российской Федерации.

Был поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл., РФ). Через порт "Приморск" ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти. Средства от продажи страна-агрессор направляет на продолжение войны против Украины и обеспечение российской оккупационной армии.

Также был поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, Республика Башкортостан, РФ). "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном в поставках топлива для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6–8 млн тонн в год. НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которое составляет около 1400 км.

