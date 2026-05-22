Карина Бовсуновская

Недавно три прибалтийские страны и Финляндия зафиксировали рост числа заблудившихся украинских беспилотников.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна обвинил РФ в том, что она "направляет" заблудившиеся украинские военные дроны в сторону стран НАТО после того, как на этой неделе из-за серии вторжений в воздушное пространство произошли перебои в работе транспортных систем в странах Балтии. Об этом пишет Bloomberg.

"Россия направляет эти дроны на территорию НАТО", - сказал он накануне встречи министров иностранных дел стран Организации Североатлантического договора, которая состоялась в пятницу в Хельсингборге, Швеция.

Издание напомнило, что три балтийские страны и Финляндия зафиксировали увеличение количества заблудившихся украинских беспилотников, нарушивших их воздушное пространство. Власти заявили, что дроны были нацелены на Россию, однако сбились с курса из-за возможностей РФ в сфере радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

После этого несколько министров иностранных дел стран НАТО отвергли фейковые новости и неоднократные заявления Москвы о том, что балтийские государства открыли свое воздушное пространство, чтобы облегчить атаки Украины против России.

Как отметил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, это утверждение является "абсурдным", подчеркнув, что "угроза одному члену является угрозой для всех".

На этой неделе внешняя разведка РФ также заявила, что Украина планирует нанести удары по России с территории Латвии, намекая, что ответ Москвы может быть оправдан.

"К сожалению, мы должны опасаться, что это пропагандистская подготовка к чему-то безумному. Россия всегда лжет, так же как лгала о якобы украинских провокациях против России перед нападением на Украину", - сказал журналистам в Хельсингборге министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Реклама

Что этому предшествовало

В начале этой недели истребители НАТО сбили дрон в Эстонии, а Литва столкнулась с очередным вторжением БпЛА. В течение последних трех дней Латвия публично предупреждала о дронах.

Несколько официальных лиц из стран Балтии и Польши раскритиковали Украину за эти вторжения, однако отметили, что Киев имеет право на самооборону против полномасштабного вторжения России, которое продолжается уже пятый год.

"Киев обладает такими возможностями на большие расстояния, и именно поэтому Россия пытается притвориться, что виноват кто-то другой", - заявила в пятницу министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Также в Минобороны Латвии отметили, что страна не получает и не требует от Киева предупреждений об атаках на РФ.

Кроме того, в сообщении ВВС Эстонии для журналистов говорилось, что Украина не предоставляет государствам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса.

Вас также могут заинтересовать новости: