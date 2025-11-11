Он стал первым венгерско-британским автором, который получил эту награду.

Объявили победителя Букеровской премии 2025 года. Главную литературную награду англоязычного мира получил Дэвид Салей (David Szalay) за свое шестое художественное произведение "Flesh".

Как сообщается на сайте премии, писатель получит 50 тысяч фунтов стерлингов и традиционную бронзовую статуэтку. Награду ему вручили на торжественной церемонии в Лондоне - от рук прошлогодней лауреатки, Саманты Харви.

Кто такой Дэвид Салей

Писатель венгерско-британского происхождения родился в Канаде, жил в Ливане, Великобритании и Венгрии, а сейчас живет в Вене. Является автором шести прозаических книг, переведенных более чем на 20 языков, и нескольких радиопьес BBC.

Его дебютный роман "London and the South-East" получил премии "Betty Trask" и "Geoffrey Faber Memorial". Книга "All That Man Is" попала в шортлист Букера в 2016 году, а сборник "Turbulence" принес ему "Edge Hill Prize" в 2019-м. В 2013 году журнал Granta назвал его одним из лучших молодых британских романистов.

О чем книга "Flesh"

Роман Flesh охватывает десятилетие жизни мужчины по имени Иштван - эмоционально отстраненного человека, жизнь которого постепенно распадается под давлением обстоятельств, выходящих за пределы его контроля.

Председателем жюри в этом году стал ирландский писатель Родди Дойл, лауреат Букера 1993 года. В состав жюри также вошли писательница Айобами Адебайо, актриса и издатель Сара Джессика Паркер, критик Крис Пауэр и автор Кайли Рид. Они так объяснили свой выбор:

"Книга, к которой мы постоянно возвращались, та, что выделялась среди других замечательных романов, была "Flesh" - из-за своей необычности. Мы никогда раньше не читали ничего подобного. Во многих отношениях это мрачная книга, но ее читать - одно удовольствие".

Напомним, в прошлом году лауреатом Букера стала Саманта Харви с книгой "Orbital". В Украине ее встретили критически, поскольку одними из главных фигур являются российские космонавты, которые размышляют о мире в мире.

