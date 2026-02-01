Си устранил последнее препятствие для вторжения на Тайвань, - WSJ

Последний влиятельный генерал, который мог выступить против войны, отстранен от должности под сомнительным предлогом.

Последние чистки в высшем руководстве китайской армии свидетельствуют о том, что диктатор Си Цзиньпин окончательно консолидировал в своих руках контроль над вооруженными силами. Теперь никто внутри страны не сможет помешать ему реализовать планы по военному вторжению на Тайвань. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Арест генерала Чжан Юся, близкого союзника и друга детства, которого китайский лидер называл "старшим братом", устраняет любые внутренние авторитетные голоса, которые могли бы помешать Си совершить какие-либо действия против Тайваня, демократического, самоуправляемого острова, который Пекин считает частью своей территории", – говорится в публикации.

Вероятность войны возросла

Издание напоминает, что Пекин еще несколько лет назад поставил перед военным руководством задачу модернизировать армию к 2027 году. На Западе эту дату интерпретируют как момент вероятного вторжения на Тайвань.

Видео дня

Хотя формально причиной увольнения и ареста генерала назвали коррупцию и передачу США секретной информации, распространилась теория о расхождении Чжана и Си во мнениях относительно планов готовности армии к войне с Тайванем. Согласно этой теории, в то время как Си хотел "оперативной готовности" именно к 2027 году, Чжан якобы считал более реалистичным 2035 год.

По словам людей, которые консультируются с китайскими чиновниками, устранение Чжана свидетельствует о более высоком уровне уверенности Си Цзиньпина в перспективе "воссоединения" Тайваня с Китаем, чем когда-либо прежде. И теперь эта уверенность подкрепляется его абсолютным контролем над военными.

Это также связано с переоценкой готовности Вашингтона защищать союзника. Пекин считает, что Трамп не имеет особого желания вмешиваться в потенциально масштабную войну в Тайваньском проливе.

"Пекин убежден, что, возможно, никогда не увидит президента США, который был бы более равнодушен к Тайваньскому проливу, чем Трамп", – объясняет директор программы по вопросам Китая в вашингтонском Стимсон-центре Юнь Сун.

Вероятность войны упала

Вместе с тем часть аналитиков, наоборот, убеждена, что после серии чисток военного руководства Китая вероятность войны в ближайшее время на самом деле несколько снизилась. По их мнению, Си переходит к стратегии покорения Тайваня без прямого применения силы.

Ожидается, что Пекин будет полагаться на тактику, которая находится чуть ниже порога открытого конфликта. Речь идет о непрекращающихся военных учениях, направленных на имитацию морской и воздушной блокады Тайваня, оказывая психологическое давление на островное государство, сочетая это с экономическим принуждением и кибероперациями.

Тайваньские чиновники уже жалуются на китайские кибератаки, направленные на парализование энергетической и медицинской инфраструктуры острова. Параллельно Пекин пытается запугать дружественные Тайваню страны, в частности Японию, чтобы оставить остров в дипломатической изоляции.

Политика Китая: последние новости

Как писал УНИАН, на фоне ухудшения отношений между США и Европой Китай пытается использовать ситуацию и предлагает ЕС партнерство. Пока Дональд Трамп критикует европейскую политику и угрожает пошлинами, Китай предлагает себя в качестве открытого экономического партнера. Эксперты признают целесообразность сближения Европы с Китаем в стратегических отраслях, но предостерегают от замены зависимости от США новой зависимостью от Пекина.

Параллельно Китай продолжает очевидную подготовку к масштабным военным операциям в своем регионе. Так, недавно в Восточно-Китайском море зафиксировали массовое и высококоординированное выстраивание тысяч китайских рыболовецких судов в геометрические формации, что, по данным спутникового наблюдения и аналитиков, не соответствует обычной рыболовецкой деятельности. Эксперты связывают эти действия с отработкой сценариев "серой зоны", когда операции по морской блокаде проводятся без привлечения военного флота.

Вас также могут заинтересовать новости: