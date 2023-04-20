Китай прилагает усилия, чтобы стать ведущей космической державой.

Китай стремится приобрести высокотехнологичное оборудование в голландском космическом секторе. Причем иногда это делается в обход экспортных ограничений.

Как пишет Reuters, об этом говорится в годовом отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD). Анализ "показывает, что мощность запуска китайских спутников в ближайшие годы вырастет до 100 запусков в год".

"Были различные попытки Китая приобрести военные технологии в обход экспортных ограничений. При этом MIVD выявило, среди прочего, ряд компаний-прикрытий, которые использовались для этой цели", – говорится в сообщении.

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В то же время глава MIVD Ян Свиллерс заявил, что Китай специально искал пусковые установки со спутниками наблюдения, разведки (ISR) и спутниками связи. Это часть усилий, предпринятых Китаем для того, чтобы стать лидером в космической отрасли благодаря разработке передовых сетей квантовой связи с глобальным охватом.

Разработки Китая: важные новости

Китай начал тестирование первого в мире телескопа среднего инфракрасного диапазона. Его разработали для более эффективного наблюдения за солнцем. Ввести эту технологию в эксплуатацию в Китае планируют в 2024 году.

Кроме того, в Китае готовят отряд сверхзвуковых беспилотников, предназначенных для проведения разведывательных операций. Отмечается, что эти дроны-шпионы могут представлять угрозу не только для Соединенных Штатов или Южной Кореи, но и для Японии, Индии и других стран.

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