Его особенность заключается в том, что он способен точнее фиксировать солнечную активность через инфракрасные лучи.

В Китае в провинции Цинхай начались испытания первого в мире телескопа среднего инфракрасного диапазона, который местные ученые разработали для более эффективного наблюдения за солнцем.

По данным CGTN, особенность телескопа заключается в инфракрасной системе, способной более точно измерять уровень солнечного магнитного поля (AIMS). Это поможет заполнить пробелы ученых в этой сфере по всему миру, отмечает издание.

КНР впервые в истории астрономических наблюдений оборудовала телескоп соответствующей конструкцией внеосевой оптической системы. В фокальной плоскости его дополнили спектрометром среднего инфракрасного изображения и системой измерения поляризации.

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Сейчас в провинции идут работы по монтажу новой системы. Ввести в эксплуатацию технологию ученые планируют в 2024 году.

Как прокомментировал такой "прорыв" специалист Национальной астрономической обсерватории Тонг Лиюэ, эта разработка имеет действительно важное значение, ведь позволит получить более точные измерения магнитного поля Солнца.

В NASA поразили снимками после гибели звезды

Напомним, что наука в 21 веке развивается сверхмощно. Это касается и сферы космоса, который стал настоящим полигоном для открытий, ведь до сих пор является одной из величайших загадок для человечества.

Недавно агентство NASA показало впечатляющие снимки взрыва созвездия. В частности, в кадре зафиксированы остатки от взрыва сверхновой Кассиопея А. Cоответствующие данные удалось получить благодаря инфракрасной системе телескопа Уэбба.

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