Пекин также разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковой планирующей боеголовкой, которая испытывается с 2014 года.

Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия и, возможно, уже развернул оружие, способное поражать базы США в Тихом океане.

Об этом заявило разведывательное управление Министерства обороны США, пишет Bloomberg. Китай добился значительного прогресса с 2000-х годов, и в стране наблюдаются "интенсивные, целенаправленные инвестиции и развитие" по вопросу гиперзвука.

Пекин также разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковой планирующей боеголовкой, которая испытывается с 2014 года. По словам главного научного сотрудника аналитического отдела разведуправления Пола Фрейстлера, в июле 2021 года оружие показало, что оно может совершить кругосветное путешествие.

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"Хотя и Китай, и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия и, вероятно, развернули оперативные системы, Китай лидирует в России как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем", - сказал Фрейстлер.

Академия аэродинамики Китая утверждает, что эксплуатирует как минимум три гиперзвуковые аэродинамические трубы, способные работать на скоростях в 8, 10 и 12 Маха, превышающих скорость звука. В настоящее время у россии есть три боевые системы, в том числе орудие морского базирования со скоростью 8 Маха.

Гиперзвуковое оружие - детали разработок

Россия 24 февраля приняла участие в совместных военно-морских учениях с Китаем и Южной Африкой, на которых состоялся испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Американцы в рамках гонки за вооружением с Россией и Китаем разрабатывают новейшие лазеры-убийцы, которыми будут оснащать свои военные корабли. Их главное преимущество - способность уничтожать гиперзвуковые ракеты в воздухе.