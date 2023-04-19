Дроны могут угрожать не только Тайваню, но и Японии, США, Индии и другим странамм.

Китайские военные могут вскоре развернуть сверхзвуковой беспилотник-шпион. Такой дрон значительно укрепит способность Китая проводить разведывательные операции.

Издание The Washington Post пишет, что появился документ Национального агентства геопространственной разведки, в котором указано, что китайские военные продвигают технологические достижения, которые могут помочь им нацеливаться на американские военные корабли вокруг Тайваня и военные базы в регионе.

В документе представлены спутниковые снимки от 9 августа, на которых видны два реактивных разведывательных беспилотника WZ-8 на авиабазе в восточном Китае, примерно в 350 милях от Шанхая. Беспилотники представляют собой передовую систему наблюдения, которая может помочь Китаю собирать картографические данные в режиме реального времени для разработки стратегии или нанесения ракетных ударов в будущем конфликте.

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В оценке говорится, что Народно-освободительная армия "почти наверняка" разместила свое первое подразделение БПЛА на базе, которая находится в ведении Восточного командования подразделения вооруженных сил Китая, ответственного за обеспечение соблюдения требований Пекина о суверенитете над Тайванем.

Другие документы подробно описывают ряд разоблачений китайского шпионажа и военной модернизации, в том числе разведданные, которые выявили существование дополнительных китайских аэростатов-шпионов, а также информацию о том, что Тайвань плохо подготовлен для предотвращения превосходства Китая в воздухе во время вторжения.

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс сказал, что китайский лидер Си Цзиньпин хочет, чтобы НОАК была способна захватить Тайвань к 2027 году, хотя он добавил, что это не означает, что Пекин отдаст приказ о нападении.

Пекин представил беспилотники WZ-8 в 2019 году, когда два угольно-черных самолета прошли парадом над площадью Тяньаньмэнь во время празднования 70-летия создания Китайской Народной Республики, управляемой Коммунистической партией. В то время немногие аналитики считали дроны полностью работоспособными.

Также в оценку Национального агентства геопространственной разведки включены возможные траектории полета беспилотника, а также двухмоторного бомбардировщика H6-M Badger, использовавшегося для его запуска. После взлета со своей авиабазы военный самолет должен был лететь к восточному побережью Китая, а затем выпустить беспилотник-невидимку, который затем может войти в воздушное пространство Тайваня или Южной Кореи на высоте 100 тысяч футов и лететь в три раза быстрее звука. В документе не уточняется, как приводится в движение беспилотник, но говорится, что "характеристики двигателя в первую очередь связаны с ракетным топливом".

"Электрооптические" камеры и датчики дрона могут собирать разведывательные данные о главном острове Тайваня и западной части Южной Кореи, включая столицу Сеул. Использование радара с синтезированной апертурой позволило бы картографировать территорию в ночное время и в туманную погоду.

Основное применение беспилотника будет направлено не против Тайваня, а против США и их военных баз в Тихом океане, сказал Чи Ли-Пин, директор отдела исследований авиационных систем в Национальном институте науки и технологий Чун-Шаня.

Чи добавил, что в настоящее время самолет не предназначен для нанесения ударов, но он отметил, что модификации могут позволить ему наносить удары в будущем.

"Его трудно обнаружить и перехватить. Существующее американское оружие класса "воздух-воздух" недостаточно хорошо", — сказал он.

Дин Ченг, старший научный сотрудник Потомакского института политических исследований, сказал, что раскрытие информации показывает, что Китай развивает способность контролировать весь Индо-Тихоокеанский регион.

"Это нацелено не только на Соединенные Штаты или Южную Корею. Япония должна беспокоиться об этом. Индия должна беспокоиться об этом. Вся Юго-Восточная Азия должна беспокоиться об этом", - отметил Ченг.

Он отметил, что Китай создает ряд высокотехнологичных систем военного назначения — от гиперзвукового оружия, которое может использовать разведывательные беспилотники в противокорабельных целях, до противоспутникового оружия, которое они могли бы использовать, чтобы попытаться ослепить США.

"По отдельности ни одна из этих вещей не меняет правила игры. В совокупности мы смотрим на НОАК, разрабатывающую разведывательно-ударный комплекс: найти противника, ударить по врагу, уничтожить врага", - заявил он.

Аэродром, описанный в документе как "Люань", судя по координатам в документе, является базой в уезде Душан города Луань. С 2019 года га базе велись строительные работы, включая расширение путей, ведущих к южному входу в пещеру, почти до 130 футов. Размах крыльев бомбардировщика, с которого запускался дрон, составляет 108 футов.

Ситуация вокруг Тайваня - последние новости

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину обострилась ситуация вокруг Тайваня. 8 апреля произошло обострение вокруг суверенной территории, которую Пекин считает своей. Так, китайский флот окружил Тайвань во время учений. При этом в Пекине признались, что отрабатывали полную блокаду острова.

Власти Тайваня опасается активности Китая и считают, что Пекин планирует объявить войну Тайбэю и захватить территории. В секретных документах Пентагона отмечается, что Китай может за короткий период "завладеть тайваньским небом".

В свою очередь Тайбэй в рамках подготовки к возможной войне с Пекином планирует закупить у США до 400 противокорабельных ракет наземного базирования Harpoon.

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