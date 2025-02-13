Соединенные Штаты Америки ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

Еще 6 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ "О введении санкций против Международного уголовного суда". Сегодня, 13 февраля, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обновило санкционный список.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева уже радостно отреагировала на эту новость: "Аааааа. США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордер на арест Путина! Что вообще происходит?".

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