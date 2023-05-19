Его обвиняют в привлечении "заведомо невиновного" к уголовной ответственности.

В России объявили в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина.

Как пишет российское издание Медиазона, в базе розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации появилась страница с данными Карима Ахмада Хана. Указывается, что прокурор находится в розыске по статье Уголовного кодекса РФ.

Как известно, Следственный комитет завел на Хана и судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса уголовные дела уже через несколько дней после выдачи ордера на арест президента РФ.

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Их обвиняют в привлечении "заведомо невиновного" к уголовной ответственности и в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Издание отмечает, что им не удалось найти данные судей в базе розыска МВД.

Ордер на арест Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 марта Международный уголовный суд обвинил Путина и уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову в депортации детей и выдал ордер на их арест.

Теперь российского президента и "детского омбудсмена" могут задержать на территории 123-х стран, ратифицировавших Римский устав.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МУС историческим. В России же назвали ордер неприемлемым.

Сам прокурор Карим Хан заявлял, что Путин предстанет перед гаагским судом независимо от заявлений России.

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