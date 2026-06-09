Обещания Путина по захвату Донбасса вновь не сбываются, - эксперт

Российский диктатор мечтает к ноябрю полностью оккупировать Донецкую область.

Инициатор войны Владимир Путин еще в 2025 году говорил президенту США Дональду Трампу о том, что нужно "60 дней", чтобы захватить весь Донбасс. Но эти сроки давно прошли, а теперь озвучиваются новые временные рамки - до ноября. Отсутствие адекватной реакции Трампа на такие бредни Путина покажет, на чьей стороне американский лидер. Такое мнение высказал военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

В частности, эксперт прокомментировал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин в письме президенту США Дональду Трампу выразил уверенность в гарантированном захвате всей Донецкой области до ноября 2026 года.

"Если нам известно о том, что написано в письме Путина Трампу, то я уверен, что дипломаты напомнят Трампу, как перед встречей на Аляске Путин говорил, что ему нужно 60 дней для того, чтобы полностью захватить Донбасс. Эти 60 дней закончились 2 сентября 2025 года. Тогда через десять дней он высказался о том, что нужно 50 дней для того, чтобы война остановилась", - отметил Гетьман.

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При этом, по его мнению, Трампу нужно напомнить, что такие заявления Путина о захвате Россией Донбасса уже звучали ранее.

"Это уже было. Сейчас до ноября. За 60 дней он не справится. Теперь больше 100 дней, дай мне 120 дней… Не произошло тогда, не произошло сейчас. Но если Трамп на это не отреагирует, что уже было 60 дней, и снова 120 дней… Что случилось? Год назад было 60 дней. Прошел год, и снова более 100 дней. Если он на это не отреагирует так, как должен был бы отреагировать здравомыслящий человек, то можно предположить, на чьей стороне симпатии Трампа. Просто это будет очевидно", - считает Гетьман.

Захват Донбасса - что известно

Как писало издание The New York Times, Путин рассказывает Трампу о победе, но его армия фактически увязла в Украине. В Кремле условием для завершения войны называют захват всего Донбасса, но если нынешние темпы продвижения российских захватнических войск сохранятся, тогда России понадобится более трех десятилетий, чтобы полностью захватить Донбасс.

В то же время издание The Financial Times сообщало, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что его армия якобы приближается к "окончательному разгрому врага" и сосредоточена на завершении войны на своих условиях. Он уверен, что оккупанты возьмут под контроль Донбасс к осени этого года.

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