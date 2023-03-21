По мнению Хана, страна-агрессор носит эти обвинения как почетный знак.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан считает, что Россия обращается с детьми как с военными трофеями.

"Вы должны присматривать за ними (за детьми - УНИАН). Если они не в безопасности, вы перемещаете их в безопасную часть Украины. Если это невозможно, то в нейтральную страну. И, похоже, это не просто депортация в Российскую Федерацию, их встречают чужие люди, которые теперь вдруг стали приемными родителями. А дети не имущество, не военная добыча", - сказал он в комментарии CNN.

По его мнению, Россия не отрицает обвинения Международного уголовного суда, а скорее носит их "как почетный знак". Кроме того, представители суда пытались связаться с ними, но не получили ответа.

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"Дети не являются собственностью страны, которую можно перемещать по политическим или идеологическим мотивам. Это должно регулироваться законом, и этот закон должен соблюдаться", - подчеркнул Хан.

Орден на арест Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют принудительной депортации детей с оккупированных территорий.

В Москве называли ордер неприемлемым и заявили, что не имеют никаких обязательств перед МУС, поскольку не являются участником Римского статута.

Прокурор Карим Хан заявил, что российский диктатор предстанет перед судом в Гааге независимо от российских заявлений.

Вчера стало известно, что в России открыли уголовное дело в отношении прокурора Хана и трех судей МУС.

Напомним, что недавно Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения выявила сеть учреждений в России и оккупированном Крыму, в которых содержали детей из Украины. В исследовании говорится, что этот процесс координируется на всех уровнях российской власти.

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