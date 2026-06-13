Иран мог получить российские ракеты при восстановлении своего арсенала, - Bloomberg

Эксперты отмечают, что распределённое производство "Шахедов" на базе массовых комплектующих сложно подавить, даже в войну, хотя с взрывчаткой могут быть перебои.

Западные разведслужбы полагают, что за восьминедельное перемирие с США Иран восстановил значительную часть ракетного арсенала и, вероятно, получил новые российские изделия. Об этом пишет Bloomberg.

По оценкам разведки, у Тегерана осталось около 75% довоенных боеприпасов, и запасы можно быстро нарастить; среди них - российские ракеты недавнего выпуска.

Отмечается, что это расходится с заявлением президента США Дональда Трампа о 21-22% оставшихся у Ирана ракет. В марте оценки говорили примерно о 60%, несмотря на удары США и Израиля. До перемирия Иран выпустил свыше 1 850 ракет и тысячи "Шахедов"; часть пусковых была уничтожена, но "захоронённые" в завалах комплексы и хранилища, вероятно, успели расчистить.

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Эксперты отмечают, что распределённое производство "Шахедов" на базе массовых комплектующих сложно подавить, даже в войну, хотя с взрывчаткой могут быть перебои.

Устойчивость Ирана усложняет для США решение о возобновлении масштабных ударов: заявленные тактические успехи не привели к параличу оборонной промышленности и существенному ослаблению ракетной программы.

Война в Иране

Ранее сообщалось, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который, по словам Трампа, скоро будет подписан, предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания пошлин и отмену санкций против Ирана при условии соблюдения договоренностей.

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