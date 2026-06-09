Трамп хочет всем заправлять, но в Иране он упирается в пределы своих возможностей, - NYT

Американское оружие не помогло Трампу быстро победить.

Президент США Дональд Трамп определил свою политическую карьеру демонстрацией доминирования и контроля. Однако на Ближнем Востоке он сталкивается с непрекращающимся кризисом, который постоянно сводит на нет эти порывы. К примеру, в воскресенье он обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявив, что у израильского лидера "не будет выбора", кроме как принять соглашение с Ираном, согласованное при посредничестве США.

"Я здесь всем заправляю", – подчеркнул он. Но рано утром 8 июня Трамп все еще пытался сдержать Нетаньяху, написав в социальных сетях: "Израиль и Иран должны немедленно прекратить "стрельбу"". Спустя сто дней после начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля, американский лидер ведет борьбу со своей собственной версией того ближневосточного военного болота, которое преследовало его предшественников – и которого он обещал избегать, пишет The New York Times.

Более того, впоследствии Трамп попытался отрицать, что когда-либо давал такое обещание, заявив: "Я не люблю эти бесконечные войны", но также добавив, что "это не бесконечная война".

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Тактическая передышка Трампа

СМИ сообщает, что Иран и Израиль заявили о прекращении огня после своих первых ударов друг по другу с апреля. Но фундаментальный тупик сохраняется, поскольку сторонники жесткой линии в отношении Ирана в Вашингтоне предупреждают, что президенту США грозит стратегическое поражение, а опросы показывают широкое неодобрение войны по мере приближения промежуточных выборов.

"Трамп начал войну по собственному выбору, переоценив военный потенциал Америки и недооценив потенциал Ирана, – объяснил Аарон Дэвид Миллер, бывший чиновник Госдепартамента, являющийся старшим научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир. – Это ловушка, из которой Трамп прямо сейчас не может выбраться".

Эта ловушка включает в себя фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива, проблему которого встречная блокада иранских судов со стороны США не смогла решить, заявляют журналисты. Существует также требование Трампа о широкомасштабных уступках со стороны Ирана по его ядерной программе, чему Тегеран сопротивляется.

"Я беспокоюсь, что президент собирается закрепить плохую сделку", – отметил Брэд Боуман, бывший офицер армии США и старший военный эксперт Фонда защиты демократий, вашингтонского аналитического центра, занимающего жесткую позицию по отношению к Ирану.

Трамп не скрывает своего разочарования

На прошлой неделе он пожаловался в социальных сетях, что критики "щебечут" о том, что ему следует "двигаться быстрее, или двигаться медленнее, или идти на войну, или не идти на войну, или что-то еще". Он заявил, что им следует "откинуться на спинку кресла и расслабиться", потому что "в конце концов все закончится хорошо – всегда так бывает".

Потом он настоял на том, что не нарушил свое предвыборное обещание избегать "бесконечных войн", даже несмотря на то, что конфликт, который в марте он назвал "небольшой экскурсией", пошел на четвертый месяц.

"Посмотрите на Ирак. Вы были там годами, – заявил Трамп в одном из интервью. – Мы там всего несколько месяцев. И угроза в основном миновала. Скоро все закончится". Но в отличие от Ирака, где сухопутные войска США свергли правительство Саддама Хусейна в течение нескольких недель, прежде чем в конечном итоге увязнуть в многолетнем повстанческом движении, война в Иране выделилась тем, как быстро она обнажила пределы того, чего может достичь американская военная мощь, пишет СМИ.

Боуман подчеркнул, что если война оставит иранское руководство "разгневанным и все еще вооруженным", с вновь обретенным влиянием на Ормузский пролив, "тогда я бы сказал, что это негативный исход для Соединенных Штатов".

Он также добавил, что резкая эскалация войны со стороны Соединенных Штатов также будет проблематичной, и что истощение запасов боеприпасов США нанесло ущерб военному положению Америки в Европе и Азии. Однако он признал, что предпочитаемый им путь усиления экономического и политического давления на Иран Трампу будет трудно поддерживать, учитывая способность Ирана удерживать цены на бензин высокими благодаря своему контролю над проливом.

Борьба усложняется отношениями с Нетаньяху

Борьбу Трампа за контроль над ходом войны усугубляют его непостоянные отношения с премьер-министро Израиля, который разозлил американского президента жестокими ударами в Ливане в ходе борьбы против "Хезболлы" – ориентированной на Иран группировки боевиков в этой стране.

Трамп признал, что провел телефонный разговор с Нетаньяху с использованием ненормативной лексики, объяснив это так: "Я был немного возмущен его постоянными боевыми действиями с Ливаном".

Миллер, специализировавшийся на Ближнем Востоке в Госдепартаменте, охарактеризовал Трампа как в значительной степени успешного политика в создании рычагов давления на Нетаньяху. Ощущаемая поддержка Трампа имеет решающее значение для политического выживания Нетаньяху в Израиле, заявил Миллер.

Трамп вполне мог бы оказать большее давление на Нетаньяху, если это необходимо для достижения соглашения с Ираном, спрогнозировал он. Но для достижения этого этапа потребуется добиться больших компромиссов от Ирана. Хотя Трамп показал, что может изменить расчеты Израиля, Миллер отметил: "Он еще не продемонстрировал, что может изменить расчеты Тегерана. В этом его главная проблема".

Другие новости о ситуации на Ближнем Востоке

Ранее УНИАН сообщал, что Иран впервые с апреля нанес ракетный удар по Израилю. Сообщается, что все ракеты якобы были перехвачены или упали на незастроенные территории. Информации о прямых попаданиях, пострадавших или ущербе в результате этих атак не поступало.

Кроме того, мы также рассказывали, что страны Персидского залива и Украина нужны друг другу. Хотя США обладают одними из лучших систем противоракетной обороны в мире, которые страны Персидского залива весьма эффективно использовали против иранских атак, они не являются наиболее способным или опытным оператором в сфере борьбы с беспилотниками; таким оператором является Украина.

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