Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным поприветствовал расширение энергетических связей между Нью-Дели и Москвой. Произошло это несмотря на пошлины, которые были наложены на страну со стороны Соединенных Штатов Америки из-за закупки российской нефти.

Как пишет Financial Times, во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, Моди заявил российскому правителю, что "даже в самых сложных обстоятельствах Индия и Россия шли вместе, бок о бок".

"Наше тесное сотрудничество важно не только для наших двух стран, но и для глобального мира, стабильности и процветания", – сказал он.

В Министерстве иностранных дел Индии сказали, что во время встречи Моди и Путин говорили о двустороннем сотрудничестве, в том числе в экономическом, финансовом и энергетическом секторах. Стороны "выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей" в этих сферах.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Моди длился час в лимузине российского лидера, после чего они провели переговоры вместе со своими делегациями. Отмечается, что это была их первая встреча в 2025 году.

Издание напоминает, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп повысил пошлины на большинство индийских импортных товаров до 50 процентов. Отмечается, что такой шаг стал ответом на закупки Нью-Дели российской нефти со скидкой после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

"По данным индийского правительства, Индия стала крупнейшим покупателем нефти, поставляемой по морю, из Москвы, импортировав ее на сумму почти 140 млрд долларов с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Большая часть этих поставок перерабатывается индийскими нефтеперерабатывающими заводами на бензин и дизельное топливо и продается на внутреннем и международном рынках", – говорится в материале.

Западные страны, включая США, поощряли эту торговлю, поскольку она помогала поддерживать мировые рыночные цены. Так было, пока цена, которую Индия платила за российскую нефть, оставалась ниже ценового лимита, установленного G7.

После того, как Трамп в начале августа впервые пригрозил Индии 50-процентной пошлиной, Моди и Путин уже дважды проводили телефонные разговоры. Кроме того, на встречу с Путиным в Москву приехали министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар и советник по национальной безопасности Аджит Довал. Ожидается, что правитель РФ посетит Индию позже в этом году.

"Очевидно, что для Индии российская нефть останется навсегда. Россия – это место, где есть нефть", – заявил старший научный сотрудник по вопросам энергетики в Gateway House Амит Бхандари.

Издание добавляет, что Россия также является главным международным поставщиком оружия в Индию.

Сотрудничество Индии и России

Как сообщает Bloomberg, в Индии нашли оправдание за импорт российской нефти. Так, министр нефти Хардип Пури заявил, что это помогло уберечь мировую экономику от скачка цен.

"Индия стабилизировала рынки и предотвратила рост мировых цен", – сказал он.

Нью-Дели воспользовался скидками на нефть, поскольку Москва искала новых покупателей на фоне отказов Европы и США от ее продукции.

