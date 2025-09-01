Срок запуска авиарейсов пока неизвестен.

Индия и Китай возобновят прямое авиасообщение после более чем пятилетнего перерыва. Страны таким образом стремятся восстановить политические связи.

Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет Bloomberg.

Отмечается, что это первый визит индийского лидера в Китай за семь лет. Дипломатические отношения между давними соперниками демонстрируют признаки улучшения, в частности после введения американских пошлин на индийские товары из-за продолжения закупки российской нефти.

Видео дня

Прямые пассажирские рейсы между Индией и Китаем были приостановлены после пандемии Covid-19. Сообщение так и не возобновилось после того, как дипломатические отношения между двумя странами достигли самой низкой точки в 2020 году из-за пограничных столкновений. Путешественники из двух соседних стран сейчас используют такие хабы, как Гонконг или Сингапур.

Крупнейший индийский перевозчик IndiGo уже выразил свою готовность возобновить рейсы между двумя странами. Ожидается, что другой крупный местный перевозчик Air India также возобновит полеты по этим маршрутам.

До пандемии рейсы между странами также осуществляли китайские авиакомпании, в частности Air China, China Southern и China Eastern.

Сроков запуска авиарейсов лидер Индии Нарендра Моди не уточнил.

Индия и Китай - последние новости

1 сентября лидер Китая Си Цзиньпин организовал саммит по вопросам безопасности в Китае, на котором присутствуют кремлевский диктатор Путин, северокорейский диктатор Ким Чен Ин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Несмотря на потепление отношений между Индией и Китаем, напряженность между странами сохраняется. Так, Китай на границе с Индией строит крупнейшую в мире дамбу, которая может уменьшить поток воды в реке на 85% в засушливый сезон и угрожает засухой миллионам людей.

Вас также могут заинтересовать новости: