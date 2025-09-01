Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой морем.

Министр нефти Хардип Пури заявил, что индийский импорт российского "черного золота" помог уберечь мировую экономику от скачка цен, пишет Bloomberg.

"Соблюдение Индией всех международных норм предотвратило катастрофический шок в 200 долларов за баррель. Некоторые критики утверждают, что Индия стала "прачечной" для российской нефти. Это далеко неправда", - отметил Пури в колонке в газете The Hindu.

По его словам, Индия не нарушила правил и действует в рамках механизма ценового потолка, введенного странами "Большой семерки" для ограничения доходов Москвы, но в то же время для сохранения поставок нефти.

"Индия стабилизировала рынки и предотвратила рост мировых цен", - отметил Пури.

Как пишет Reuters, Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой по морю. Нью-Дели воспользовался скидками на нефть, поскольку Москва искала новых покупателей после того, как европейские страны и США отказались от покупок и ввели санкции против РФ за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

По словам министра нефти Индии, каждая транзакция с индийской нефтью осуществляется с использованием "легального судоходства и страхования, трейдеров, которые соответствуют требованиям, и проверенных каналов".

"Правда в том, что нет замены второму крупнейшему в мире производителю, который поставляет почти 10% мировой нефти", - добавил он.

Импорт российской нефти в Индию

С 27 августа вступили в силу увеличенные вдвое пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Индии. Пошлина в размере 25%, введенная в связи с закупками Индией российской нефти, добавилась к ранее введенному Трампом тарифу в размере 25% на товары из Индии. Таким образом общая пошлина увеличилась до 50% на одежду, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, мебель и химикаты. Это стало одной из самых высоких пошлин, введенных США.

Сообщалось, что в сентябре экспорт российской нефти в Индию увеличится. Россия снижает цены, чтобы продать больше "черного золота", поскольку РФ не может перерабатывать такие объемы после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие предприятия и станции.

1 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди обнародовал фото, на котором он вместе с Владимиром Путиным едет в авто на встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

