Министр нефти Хардип Пури заявил, что индийский импорт российского "черного золота" помог уберечь мировую экономику от скачка цен, пишет Bloomberg.
"Соблюдение Индией всех международных норм предотвратило катастрофический шок в 200 долларов за баррель. Некоторые критики утверждают, что Индия стала "прачечной" для российской нефти. Это далеко неправда", - отметил Пури в колонке в газете The Hindu.
По его словам, Индия не нарушила правил и действует в рамках механизма ценового потолка, введенного странами "Большой семерки" для ограничения доходов Москвы, но в то же время для сохранения поставок нефти.
"Индия стабилизировала рынки и предотвратила рост мировых цен", - отметил Пури.
Как пишет Reuters, Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой по морю. Нью-Дели воспользовался скидками на нефть, поскольку Москва искала новых покупателей после того, как европейские страны и США отказались от покупок и ввели санкции против РФ за вторжение в Украину в феврале 2022 года.
По словам министра нефти Индии, каждая транзакция с индийской нефтью осуществляется с использованием "легального судоходства и страхования, трейдеров, которые соответствуют требованиям, и проверенных каналов".
"Правда в том, что нет замены второму крупнейшему в мире производителю, который поставляет почти 10% мировой нефти", - добавил он.
Импорт российской нефти в Индию
С 27 августа вступили в силу увеличенные вдвое пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Индии. Пошлина в размере 25%, введенная в связи с закупками Индией российской нефти, добавилась к ранее введенному Трампом тарифу в размере 25% на товары из Индии. Таким образом общая пошлина увеличилась до 50% на одежду, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, мебель и химикаты. Это стало одной из самых высоких пошлин, введенных США.
Сообщалось, что в сентябре экспорт российской нефти в Индию увеличится. Россия снижает цены, чтобы продать больше "черного золота", поскольку РФ не может перерабатывать такие объемы после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие предприятия и станции.
1 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди обнародовал фото, на котором он вместе с Владимиром Путиным едет в авто на встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.