Кроме отмены безвиза, могут рассмотреть целенаправленные санкции и замораживание средств ЕС.

Несколько стран ЕС настаивают на санкциях против Грузии, в ответ на дерзкую позицию правительства относительно закона об "иностранных агентах", инспирированного Россией. В частности, предлагают приостановить безвизовый режим.

Как пишет The Financial Times, Грузия, которая является кандидатом на вступление в ЕС, пренебрегла предупреждениями Брюсселя и многомесячными уличными протестами, продвигая противоречивый закон, который похож на тот, что действует в России. Он обязывает СМИ и правозащитные группы, которые получают иностранное финансирование, регистрироваться в правительстве.

Как заявляют информированные источники, Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция являются одними из стран, которые стремятся обсудить ограничительные меры на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе. Кроме отмены безвиза, могут рассмотреть целенаправленные санкции и замораживание средств ЕС.

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Официальные лица ЕС предупредили, что скандальный закон, если его примут, станет серьезным препятствием для процесса вступления Грузии. Кроме того, европейцы обеспокоены, что страна все глубже скатывается в орбиту России.

Правящая партия "Грузинская мечта" пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели, а во вторник осудила международное давление после сообщений о том, что в Конгрессе США призвали Белый дом подготовить санкции. В Тбилиси обвинили Штаты в использовании "языка шантажа". Партия утверждала, что закон был необходим, поскольку с 2020 года неправительственные организации якобы дважды пытались "начать революцию".

По мнению издания, Брюссель будет двигаться по санкциям медленнее чем Вашингтон, поскольку некоторые страны обеспокоены тем, что приостановление безвизового режима может привести к негативным последствиям.

Кроме того, Венгрия поддерживает грузинское правительство, что может еще больше отложить любые санкции ЕС, которые должны быть единодушно согласованы 27 странами блока. Как известно, Будапешт принял аналогичный закон и даже создал специальное агентство, которое проверяет иностранное финансирование, полученное оппозиционными политиками, СМИ и неправительственными организациями.

В Грузии протестуют против закона об иноагентах: что известно

Как писал УНИАН, в апреле правящая в Грузии пророссийская партия "Грузинская мечта" предприняла новую попытку принять репрессивный закон об "иноагентах" по примеру аналогичного российского закона. Первая такая попытка была предпринята год назад, но была свернута из-за массовых народных протестов.

В этот раз грузины снова вышли на улицы, но теперь власти действуют гораздо жестче и не стесняются применять силу.

Некоторые грузины считают, что страна стоит на пороге революции, похожей на украинскую Революцию Достоинства.

На днях в Тбилиси произошли столкновения между противниками "закона об иноагентах" и полицией.

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