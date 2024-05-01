В то же время в Европейском Союзе призвали забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

В Грузии во время массовых протестов избили главу крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", а именно Левана Хабеишвили, а также лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили. Их избили силовики во время акции протеста против закона "об иноагентах" в Тбилиси. Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Отмечается, что в телекомпании Formula показали фото Хабеишвили со следами побоев на лице, на нем можно увидеть травмы в челюстно-лицевой части. Перед его избиением партия призвала МВД страны обеспечить физическую безопасность оппозиционера и срочно его освободить, сообщает SOVA.

"Несколько минут назад по личному приказу Бидзины Иванишвили представители российского режима в Грузии похитили главу "Единого национального движения", депутата парламента Левана Хабеишвили. В момент задержания он помогал пострадавшему на акции гражданину", - отметили в заявлении партии.

Однако оппозиционер записал видеообращение из больницы и заверил, что у этого "ничего не болит".

"Глаз, тело и все пройдет, борьба с путинистами должна продолжаться", - отметил он.

Также от действий силовиков пострадал и лидер политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили. Его бросили на землю после того, как он подошел к полиции.

"Меня тоже потащили, но когда я увидел фотографию Левана... Не важно, какую партию я представляю, нельзя так обращаться с депутатом, нельзя обращаться с ним как с собакой", - подчеркнул он.

Ночные протесты в Тбилиси

В свою очередь корреспондент DW сообщил, что ночью 1 мая на проспекте Руставели в течение нескольких часов происходило противостояние между силовиками и демонстрантами, которые возвели баррикады возле парламента. Во время протестов спецназовцы задерживали людей, использовали водометы и слезоточивый газ. По словам журналиста, ночью на проспекте находилось несколько тысяч человек.

"По данным агентств, полиция атаковала и представителей СМИ. Так, агентство AFP сообщает, что их фотографа избили резиновой дубинкой, несмотря на то, что он был четко идентифицирован как представитель прессы", - говорится в сообщении DW.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая против правящей партии, осудила жесткий разгон акции протеста.

"Вся ответственность полностью ложится на правительство. Грузинскому народу отказано в праве на мирный протест", - отметила она в соцсети X и добавила добавив #notoRussianlaw - #НетРоссийскомуЗакону.

Кроме того, в МИД Грузии заявили, что 1 мая были задержаны 63 участника акции протеста против закона об "иноагентах". К зданию парламента в Тбилиси вышло несколько тысяч человек, некоторые эксперты оценивают эту цифру в 15 тысяч.

Драка депутатов

Также несколько депутатов подрались в парламенте Грузии перед рассмотрением спорного закона об "иноагентах", из-за чего происходят протесты в стране, сообщает NewsGeorgia.

На видео, которое опубликовала одна из депутаток, можно увидеть драку и толкотню, а также слышны громкие возгласы и ссоры.

Реакция ЕС на такие действия

После того, как силовики в Тбилиси применили насилие на митинге против закона об "иноагентах" в Европейском парламенте призвали ЕС забрать у Грузии статус кандидата на вступление. Об этом заявила евродепутат Виола фон Крамон на своей странице в соцсети X.

По ее словам, насилие против митингующих в Грузии, которые мирно протестовали против закона об "иноагентах", должно столкнуться с четкими последствиями.

Виола фон Крамон призвала отозвать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, она предложила остановить европейское финансирование грузинских проектов, ввести санкции против пророссийского олигарха и фактического руководителя партии власти Бидзины Иванишвили и запретить въезд для депутатов, которые голосовали за такой закон.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тоже осудил насилие против участников мирного протеста в Грузии.

"Я решительно осуждаю насилие против протестующих в Грузии, которые мирно протестовали против закона об иностранном влиянии", - написал он в соцсети X.

Боррель добавил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС и призвал ее власти обеспечить право на мирные протесты.

"Применение силы для их подавления неприемлемо", - отметил дипломат.

Протесты в Грузии: что известно

В последнее время оппозиция Грузии начала проводить акции протеста против законопроекта об "иноагентах" и требует от парламента отозвать его. Уже вечером 28 апреля на площади Республики в Тбилиси собралось примерно 20 тысяч человек, а именно члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и простые граждане, которые поддержали такую позицию.

Известно, что в парламенте Грузии приняли законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении 17 апреля. Таким образом этот закон обязывает неправительственные организации и СМИ, которые имеют более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как организация, которая отстаивает иностранные интересы.

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