Отключение также затронуло телефонные линии экстренных служб.

Все ведущие провайдеры Испании, включая Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2, страдают от перебоев. Проблемы сказались на работе экстренных служб.

Издание LBC пишет, что проблемы затронули большую часть страны, в частности, все крупные города, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Бильбао.

Люди по всей стране сообщают об отсутствии сигнала, полном отключении и проблемах с интернетом.

Видео дня

Кроме того, отключение также затронуло телефонные линии экстренных служб - общеевропейский номер 112 стал недоступен в некоторых районах Испании.

По всей видимости, проблема возникла из-за серьезного сбоя в системе компании Telefónica, которая является оператором большинства мобильных сетей Испании. Сообщается, что телекоммуникационный гигант провел обновление сети, которое пошло не по плану.

"Мы провели некоторые работы по обновлению сети, которые повлияли на услуги фиксированной связи некоторых компаний. Мы работаем над решением этой проблемы, и некоторые из затронутых услуг уже восстановлены, например, служба экстренной помощи 112", - заявили в Telefónica.

Блэкаут в Европе - главные новости

Из-за масштабного отключения света остановились метрополитены и железнодорожное сообщение в этих странах.

При этом, хоть больницы в Испании и Португалии и оснащены генераторами, персоналу поручили выключить компьютеры, чтобы экономить электроэнергию. Сообщается, что страны в один момент "потеряли" 10 ГВт электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: