Несмотря на подорожание, курятина остается самым дешевым и самым доступным видом мяса для украинцев.

В Украине растут цены на мясо птицы. Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

"Мясо птицы с начала года подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года на 11,5%. Несмотря на стремительный рост себестоимости, производители за счет собственных резервов и уменьшения прибыли сдерживали рост на мясо птицы. Однако вынуждены были постепенно повышать отпускные цены для компенсации потерь предыдущих периодов", - заявил специалист.

Таким образом, рост цен является отсроченным во времени явлением.

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Карпенко отметил, что к росту себестоимости производства продукции птицеводства привело, прежде всего, подорожание зерновых и продуктов переработки масличных культур в течение года на 30-50%.

"К тому же, из-за вспышки птичьего гриппа в ЕС, было уничтожено много племенных стад, что привело к дефициту племенной продукции, которую Украина на 100% импортирует. Соответственно в течение марта-апреля цены на инкубационные яйца и суточный молодняк выросли на 20-40%, что не могло не сказаться на себестоимости продукции", - добавил исполнительный директор "Союза птицеводов".

Среди других факторов роста цен он выделил дефицит рабочей, повышение военного сбора до 5% и общие инфляционные процессы в украинской экономике. Эти факторы и в дальнейшем будут влиять на рост цен на мясо птицы, которое несмотря на подорожание остается самым дешевым и доступным видом мяса для украинцев.

Отметим, что по состоянию на вторник, 20 мая, куриные бедра в Украине стоят в среднем 129,37 гривни за килограмм. Стоимость куриного филе составляет в среднем 219,37 гривни, тогда как куриные тушки стоят 109,80 гривни за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на раннюю продукцию в Украине снизились. При этом продолжает дорожать прошлогодняя свекла - цены на овощ подскочили довольно существенно.

Относительно низкий спрос привел к снижению цен на помидоры. Также довольно существенно подешевели огурец и сладкий перец. Цены на цветную капусту увеличились.

Также сообщалось, что страны Восточной Европы столкнулись со значительными убытками от заморозков в апреле этого года, и это может привести к дефициту вишни и черешни.

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