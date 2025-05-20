Курс доллара на конец 2025 года ожидается на уровне 43,7 грн.

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал основные экономические показатели на следующие три года, заложенные в проект бюджетной декларации Министерства финансов на 2026-2028 годы.

"Кстати, о бюджетной декларации и планах правительства на бюджет 2026-2028. Нам попал в руки документ, которым Минфин ее готовит. В том числе там есть макропрогноз от Минэкономики от середины апреля 2025-го", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас в проекте бюджетной декларации прогнозируются следующие цифры:

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минимальная заработная плата: в 2026 году - 8 688 грн, в 2027 году - 9 374 грн, в 2028 году - 10 059 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц: в 2026 году - 3 288 грн, в 2027 году - 3 482 грн, в 2028 году - 3 667 грн;

инфляция: в 2026 году - 9,7%, в 2027 году - 7,1%, в 2028 году - 5,6%.

По данным Железняка, чиновники прогнозируют средний курс гривны к доллару США:

в 2025 году - 43,3 грн (43,7 грн на конец года);

в 2026 году - 44,7 грн (44,8 грн на конец года);

в 2027 году - 45,2 грн (45,3 грн на конец года);

в 2028 году - 45,6 грн (45,8 грн на конец года).

"Напомню, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня, поэтому еще что-то может измениться. Но не думаю, что существенно", - добавил депутат.

Прогнозы по экономике Украины

Национальный банк несколько ухудшил свои оценки динамики экономического восстановления. Ожидается, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1% (против предыдущего прогноза в 3,6%). В последующие годы экономика будет расти на 3,7-3,9% в год, говорится в Инфляционном отчете НБУ.

МВФ в марте также пересмотрел прогноз роста экономики Украины в 2025 году - ожидается снижение на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом. По данным экспертов МВФ, рост экономики Украины теперь может составить до 2-3%.

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