Грузия, вероятно, стоит на пороге новой революции из-за упорного желания пророссийского правительства принять репрессивный закон, как в России.

В Тбилиси произошли стычки между противниками "закона об иноагентах" и полицией. СМИ публикуют кадры жестких действий полиции.

Как сообщает "Эхо Кавказа", региональный проект "Радио Свобода", скандальный законопроект уже прошел два чтения и готовится к финальному третьему. Сегодня парламентский комитет одобрил финальную версию документа за рекордные 67 секунд.

По данным журналистов, протест был мирным, но многолюдным. Чтобы депутаты смогли пройти в здание парламента, спецназу пришлось оттеснить толпу протестующих. Кадры с места событий показывают, что полицейские, оттеснявшие митингующих, местами действовали очень жестко. На видео попали агрессивные действия людей в полугражданской одежде и в масках, которые по своему поведению напоминают украинских "титушек" времен Януковича.

При появлении депутатов от партии власти были слышны выкрики участников митинга: "Рабы! Рабы!" Как утверждает "Эхо Кавказа", представителей оппозиции наоборот некоторое время не пускали в здание парламента, из-за чего они не успели принять участие в рекордно-коротком заседании парламентского комитета. Завтра законопроект вынесут на голосование в зал парламента, где большинство у пророссийской партии "Грузинская мечта".

В Грузии протестуют против закона об иноагентах: что известно

Как писал УНИАН, в апреле правящая в Грузии пророссийская партия "Грузинская мечта" предприняла новую попытку принять репрессивный закон об "иноагентах" по примеру аналогичного российского закона. Первая такая попытка была предпринята год назад, но была свернута по причине массовых народных протестов.

В этот раз грузины снова вышли на улицы, протестуя против "российского закона". Но теперь власти действуют намного жестче, чем год назад, и не стесняются применять силу к протестующим.

Некоторые грузины считают, что страна стоит на пороге революции, похожей на украинскую Революцию Достоинства.

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