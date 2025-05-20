Украинское руководство все еще надеется затянуть Трампа в проукраинский лагерь, но это плохая стратегия, считает экс-глава МИДа.

Хотя Трамп действительно может в какой-то момент разозлиться на Путина, Украина не должна строить свою стратегию в войне на том, что это обязательно произойдет. Такое мнение в интервью LIGA.net бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг) Павел Климкин.

Он отметил, что из-за наличия ядерного оружия и огромных запасов природных ресурсов Трамп считает Россию "великой державой", с которой нужно взаимодействовать на международной арене помимо войны в Украине. Поэтому президент США хочет наладить с Кремлем хорошие отношения и стремится избегать конфронтации.

"Трамп не хочет давить на Путина не потому, что Путин ему супер-нравится, а потому, что ему нужны отношения с Россией", – уверен Климкин.

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Дипломат не исключает, что отношение Трампа к Путину и России может измениться в результате какое-то эмоционального инцидента, в котором президент США посчитает себя несправедливо обиженным Москвой. Однако Климкин предостерегает Украину от попыток строить свою стратегию на ожиданиях такой ситуации.

"Ждать, что он психанет и встанет на нашу сторону - это не стратегия. Это один из возможных вариантов, но надеяться на это и делать на это ставки – действительно очень плохая игра для нас", – полагает он.

Бывший дипломат подчеркнул, что президент США не хочет быть на стороне Путина и тем более – на стороне Украины.

"Он хочет быть на своей стороне. Хочет разрулить ситуацию и получить выгоды от всех сторон. И оставаться единственным, кто может гарантировать любое дальнейшее постоянство", – заявил дипломат.

По мнению Климкина, Украина должна делать ставку на "коллективную игру с европейцами".

Провальная дипломатия Трампа

Как писал УНИАН, после разговора с Путиным Трамп провел групповой разговор с лидерами Европы и "шокировал" их своими дипломатическими успехами. В частности он сообщил, что по результатам беседы с Путиным никакой четкой договоренности о перемирии в Украине он не добился, но и вводить санкции против РФ он тоже не хочет.

Позднее, уже общаясь с журналистами, сам Трамп заявил, что, по его мнению, США изначально не следовало "ввязываться" в российско-украинскую войну, видимо, подразумевая военную помощь Украине. По его словам, "это была европейская ситуация, и она должна была бы оставаться такой".

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