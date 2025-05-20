По словам эксперта, от этих автомобилей нужно держаться подальше.

Даже у крупнейших автопроизводителей в мире бывают неудачные модели. Более того, даже популярные автомобили могут скрывать серьезные проблемы.

Журналист и автомобильный эксперт Стивен Телеки в своем материале для SlashGear назвал 5 худших автомобилей от известных производителей. По его словам, от этих моделей нужно держаться подальше.

Худшие модели от известных автопроизводителей

Ford F-150 Hybrid

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Эксперт отметил, что Ford F-150 остается одной из самых популярных моделей американского автопроизводителя уже долгие годы. Поэтому неудивительно что этот пикап предлагается с различными силовыми установками на выбор.

По словам Телеки, гибридная модификация Ford F-150 выделяется ужасными показателями надежности. Более того, в Consumer Reports даже включили эту модель в рейтинг автомобилей, которые чаще всего выходят из строя.

Другой проблемой Ford F-150 Hybrid является довольно высокий расход топлива, который никто не ожидает от гибридного авто. Этот пикап расходует около 11 литров топлива на 100 км во время городских поездок.

Toyota bZ4X

Toyota долгие годы упускала возможность создать собственный массовый электромобиль. Первой такой моделью стал электрический кроссовер bZ4X.

Эксперт заявил, что Toyota bZ4X является далеко не лучшей моделью в своем сегменте. Он отметил, что у этого электрокроссовера небольшой запас хода, а качество сборки уступает многим конкурентам.

Chevrolet Malibu

Chevrolet Malibu девятого поколения дебютировал в 2015 году и оказался популярным среднеразмерным седаном. Эта модель была доступнее некоторых конкурентов и предлагала довольно высокий уровень комфорта для своего класса.

Телеки отметил, что Chevrolet Malibu выпускается уже десятый год без серьезных изменений. Более того, с годами модель лишилась некоторых опций, которые предлагались для седана первых годов производства.

Эксперт раскритиковал Chevrolet Malibu за устаревший интерьер с дешевыми материалами отделки, а также далеко не самый низкий расход топлива.

Honda Passport

Эксперт заявил, что Honda Passport не является плохим автомобилем. Тем не менее это худшее авто в модельном ряду японского бренда.

Телеки объяснил, что Honda Passport не делает многого для бренда Honda в целом. Он отметил, что вместо этой модели можно обратить внимание на Honda CR-V, который получил более положительные отзывы от владельцев.

Nissan Leaf

Nissan наряду с Tesla сделали электромобили популярными, начав выпускать модель Leaf в 2010 году. Эта модель была довольно доступной и предлагала водителям испытать новый опыт вождения.

Эксперт считает, что теперь Nissan Leaf является "динозавром" в мире электромобилей. У этой модели устаревшие технологии, а запас хода уступает многим конкурентам. Цена этого электрокара также является завышенной.

Какие другие автомобили не рекомендуют покупать эксперты

Ранее эксперты назвали современный электромобиль с худшим запасом хода. Для дальних поездок он совсем не подойдет, но у него есть и свои плюсы.

Кроме того, были названы 10 моделей BMW, которые не стоит покупать. По словам экспертов, эти автомобили "прожгут дыру в вашем кармане".

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