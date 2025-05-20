Задача Путина остается неизменной, отметил эксперт.

Украинцам не стоит тешить себя иллюзиями о том, что из-за больших потерь у россиян начнутся проблемы с личным составом.

"Россия будет находить ресурс для боевых действий. Сейчас они поставили планку - 160 тысяч военных. Это около 100 тысяч тех, кто будет идти на штурм. Где-то по 30-35 тысяч ежемесячно. На пополнение потерь, которые они несут в Украине. А также для возможности нарастить ударно-штурмовые действия", - сказал в эфире "24 Канала" командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

Он добавил, что пока Путин не собирается завершать войну. В то же время ему важно говорить о таких планах, чтобы подыгрывать президенту США Дональду Трампу.

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"Для него принципиально говорить о перемирии, подыгрывать президенту США. Что они готовы на определенные условия. И в то же время продолжать боевые действия. Что это дает Путину? То, что он говорит о потенциальном прекращении огня на их условиях, дает ему возможность избегать дополнительных санкций от европейских стран. Это дает ему возможности заигрывать с США. Но в то же время задача для Путина в Украине остается неизменной - он пытается уничтожить украинское государство", - добавил Федоренко.

Ситуация в переговорном процессе: важные новости

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова намекнула на то, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут затянуться надолго. Она отметила, что для утверждения меморандума о мире надо "согласовать множество деталей".

О том, что Россия пытается затянуть процесс мирных переговоров, заявил и президент Владимир Зеленский. В то же время он заверил, что Украина готова к любым форматам мирных переговоров.

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