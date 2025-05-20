Второй тур выборов состоится уже 1 июня.

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, который вышел во второй тур выборов вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, готов отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку от Славомира Менцена, лидера "Конфедерации".

Об этом сам Навроцкий сообщил в соцсети Х. Кандидат в президенты страны отреагировал на сообщение Мецена, в котором он пригласил Навроцкого и Тшасковского на разговор, где попросит их подписать "декларацию, которая будет отвечать ожиданиям его избирателей".

"Я принимаю приглашение и готов к подписанию тех предложений. А остальное обсудим у господина на Youtube-канале. До встречи", – заявил Навроцкий.

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Как отмечает RMF.24, в предложенной Менценом декларации упоминается в частности следующее:

отказ отправлять польских солдат на территорию Украины,

отказ от подписания закона о ратификации вступления Украины в НАТО,

отказ от подписания ратификации новых договоров ЕС, которые ослабляют роль Польши.

Также подписанты декларации подтвердят, что не согласятся на передачу каких-либо полномочий польской власти органам Европейского Союза.

Выборы в Польше

18 мая в Польше состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который набрал 31,36% голосов, а также директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддержали 29,54% избирателей.

Тшасковский является представителем партии власти "Гражданская коалиция", в то же время Навроцкого поддерживает оппозиционная "Право и Справедливость" (ПиС).

Второй тур выборов состоится уже 1 июня.

Ранее в Польше сообщали о беспрецедентной попытке вмешательства России в президентские выборы. Речь шла о распространении дезинформации в сочетании с гибридными атаками на польскую критическую инфраструктуру.

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