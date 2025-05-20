Православный праздник сегодня имеет народное название в честь святой - день прозвали Оленин.

21 мая в украинской церкви согласно новому календарю (от 2023 года) почитают двух святых, которых за великие дела приравняли к апостолам и называют равноапостольными - царицу Елену и ее сына Константина. О главных обычая и предостережениях дня, а также какой праздник сегодня церковный в старом православном календаре - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

21 мая вспоминают Елену, царицу, и ее сына, царя Константина, живших в III-IV веках и стоявших во главе Римской империи. Они были христианами и за время правления Константина многое сделали для веры.

Царь Константин, чтобы уйти от влияния язычества, перенес столицу из Рима в город, который так и назвали - Константинополь (сейчас это Стамбул). Он всячески помогал христианам и сделал христианство основной религией в стране.

Видео дня

Когда Константин решил найти крест, на котором был распят Иисус, то мать вызвалась ему помочь. Она сама поехала в Иерусалим и ее поиски увенчались успехом. Это событие в церковном календаре известно как Воздвижение Креста Господня. Также над местом, где был похоронен, а затем воскрес Христос, возвели церковь Воскресения Христова.

Елену и Константина за их заслуги церковь называет равноапостольными - то есть, такие же, как и апостолы.

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Верующие, придерживающиеся старого стиля, 21 мая отдают дань почтения апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому календарю.

О чем молятся святым, чего нельзя делать сегодня

К святым Елене и Константину обращаются с просьбами даровать мир и благоденствие, молятся о мудрости, здоровье, терпении. Царицу Елену считают покровительницей пожилых людей.

В народе праздник носит название день Елены и Константина, или Оленин - в честь Елены (Олены). Говорят, что девушкам сегодня нужно просить святую о женихах.

В эту дату церковь не одобряет сплетни, ругань, споры, зависть и жадность, также не следует отказывать просящим о помощи, обижать людей и особенно животных.

По народным приметам в этот день следует избегать черной одежды, в писаниях сказано, что царица не любила такую, поэтому носить ее сегодня - к печали и неприятностям. День не очень благоприятен для сватовства.

У кого день ангела 21 мая

Именины празднуют Елена, Андрей, Константин, Кирилл, Михаил и Федор, по старому календарю - Иван, Арсений.

Приметы 21 мая

В Оленин день наблюдают за погодой:

небо с утра красное - пойдет дождь и будут грибы;

выяснилось - грибов не жди;

закат красный - к хорошей погоде на несколько дней;

радуга с утра - будет дождь, а если радуга вечером - потеплеет.

Считается, что все посаженное в это время, оберегает святая Елена.

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