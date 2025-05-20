21 мая в украинской церкви согласно новому календарю (от 2023 года) почитают двух святых, которых за великие дела приравняли к апостолам и называют равноапостольными - царицу Елену и ее сына Константина. О главных обычая и предостережениях дня, а также какой праздник сегодня церковный в старом православном календаре - рассказываем в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- О чем молятся святым, чего нельзя делать сегодня
- У кого день ангела 21 мая
- Приметы 21 мая
Какой сегодня церковный праздник в Украине
21 мая вспоминают Елену, царицу, и ее сына, царя Константина, живших в III-IV веках и стоявших во главе Римской империи. Они были христианами и за время правления Константина многое сделали для веры.
Царь Константин, чтобы уйти от влияния язычества, перенес столицу из Рима в город, который так и назвали - Константинополь (сейчас это Стамбул). Он всячески помогал христианам и сделал христианство основной религией в стране.
Когда Константин решил найти крест, на котором был распят Иисус, то мать вызвалась ему помочь. Она сама поехала в Иерусалим и ее поиски увенчались успехом. Это событие в церковном календаре известно как Воздвижение Креста Господня. Также над местом, где был похоронен, а затем воскрес Христос, возвели церковь Воскресения Христова.
Елену и Константина за их заслуги церковь называет равноапостольными - то есть, такие же, как и апостолы.
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Верующие, придерживающиеся старого стиля, 21 мая отдают дань почтения апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому календарю.
О чем молятся святым, чего нельзя делать сегодня
К святым Елене и Константину обращаются с просьбами даровать мир и благоденствие, молятся о мудрости, здоровье, терпении. Царицу Елену считают покровительницей пожилых людей.
В народе праздник носит название день Елены и Константина, или Оленин - в честь Елены (Олены). Говорят, что девушкам сегодня нужно просить святую о женихах.
В эту дату церковь не одобряет сплетни, ругань, споры, зависть и жадность, также не следует отказывать просящим о помощи, обижать людей и особенно животных.
По народным приметам в этот день следует избегать черной одежды, в писаниях сказано, что царица не любила такую, поэтому носить ее сегодня - к печали и неприятностям. День не очень благоприятен для сватовства.
У кого день ангела 21 мая
Именины празднуют Елена, Андрей, Константин, Кирилл, Михаил и Федор, по старому календарю - Иван, Арсений.
Приметы 21 мая
В Оленин день наблюдают за погодой:
- небо с утра красное - пойдет дождь и будут грибы;
- выяснилось - грибов не жди;
- закат красный - к хорошей погоде на несколько дней;
- радуга с утра - будет дождь, а если радуга вечером - потеплеет.
Считается, что все посаженное в это время, оберегает святая Елена.