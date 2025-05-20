Последний пакет военной помощи Украине выделяла администрация Байдена.

Действующая администрация президента США пока не планирует выделять новые пакеты военной помощи в дополнение к тому оружию, которое поставляется в рамках ранее принятых программ. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, которого цитирует Clash Report.

"США не прекратили поставки оружия Украине, но нет решений о возможности формирования новых пакетов помощи", - сказал он.

Вместе с тем Рубио отметил, что США сотрудничают с партнерами по НАТО, чтобы обеспечить Украину дополнительными батареями противоракетной обороны Patriot.

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