Она заявила, что Германия должна вернуть "дешевую энергию из России".

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российской нефти и пообещала восстановить связи с Россией получения поста канцлера.

В интервью Reuters Вайдель заявила, что "Альтернатива для Германии" может выиграть выборы в двух ключевых федеральных землях в ближайшие месяцы, назвав их вехами на пути к обеспечению поста канцлера Германии уже на следующих национальных выборах, которые должны состояться к 2029 году.

При этом она заявила, что Германия должна вернуть "дешевую энергию из России", поскольку она обеспечивала успех немецкой экономики.

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"Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны. Это сделало нас зависимыми от Соединенных Штатов, которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам", - заявила она.

Вайдель сделала эти заявления накануне сентябрьских выборов в двух ключевых восточногерманских землях, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, где "Альтернатива для Германии" (AfD) лидирует в опросах.

В случае победы AfD на выборах, региональные правительства оспорят миграционную политику Берлина, которую они считают слишком либеральной, и откажутся от финансового бремени для местных органов власти. Это потенциально даст AfD трамплин для достижения национального правления, отмечает издание.

"Если мы победим в Саксонии-Анхальт, то, вероятно, за нами последует Мекленбург-Передняя Померания. Я вижу "Альтернативу для Германии" в канцелярии либо на следующих выборах, либо на выборах после них", - утверждает Вайдель.

При этом, как отмечает Reuters, стоимость энергоносителей и перспектива более дешевой российской энергии могут привлечь избирателей. На востоке, который находился под советской властью до падения Берлинской стены, многие занимают сочувственную позицию по отношению к России и критически относятся к Соединенным Штатам.

Немецкая партия АДГ - новости

Ранее в Германии официально признали АдГ правоэкстремистской организацией, что позволяет спецслужбам усилить наблюдение за партией, включая прослушивание и мониторинг финансов. Также в немецком правительстве уже раздаются призывы рассмотреть возможность ее запрета.

Тем временем партия продолжает продвигать пророссийские месседжи во внутренней политике Германии. При этом в последние месяцы АдГ уверенно удерживает лидерство в социологических рейтингах.

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