Несмотря на то, что Россия находится на пороге заключения миного соглашения, ее война против Украины навсегда изменила облик геополитики.

Если 2026 год начался с вихря геостратегических потрясений, то последняя неделя, по крайней мере на некоторых фронтах, ознаменовалась успокоением глобальной политической обстановки.

Как пишет в своем материале обозреватель The Telegraph Лиам Холлиган, теперь фокус вернулся к Украине и переговорам о мирном соглашении. Он отметил, что американский посланник Стив Уиткофф указал на "значительный прогресс".

"Многие будут категорически против любого мирного соглашения между РФ и Украиной. Многие западные лидеры и военные аналитики утверждают, что Украина не должна отдавать свою территорию и продолжать борьбу, иначе Путин будет "награжден" за незаконное вторжение", - пишет обозреватель и добавляет, что несмотря на это, война может вскоре закончиться, поскольку прочное мирное соглашение между РФ и Украиной должно принести значительные экономические выгоды.

Какие выгоды принесет мирное соглашение

Он указал, что прекращение войны может привести к падению цен на газ в Европе ниже €25/МВтч, при этом цены на нефть упадут примерно на $5-10 за баррель, с нынешних примерно $65.

"Хотя энергетические отношения Западной Европы с Москвой останутся напряженными в течение многих лет, регулярные поставки газа по трубопроводам из России стабилизируют мировые поставки и снизят все еще высокие цены на энергоносители", - считает Холлиган.

Кроме того, возвращение Украины в статус "житницы мира" также будет способствовать снижению инфляции в мире.

"Хотя на это потребуется несколько лет, восстановление Украины как крупного экспортера сельскохозяйственной продукции должно ослабить глобальные опасения по поводу продовольственной безопасности и стабилизировать мировые цены на зерно", - объяснил обозреватель.

Он добавил, что помимо российской энергетики и украинских сельскохозяйственных культур, мирное соглашение принесет и другие выгоды мировой торговле. Например, открытие Черного моря для беспрепятственной торговли и потенциальное открытие российского воздушного пространства значительно снизит затраты на морские и авиаперевозки.

"Прекращение войны, безусловно, положит начало одному из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории. На восстановление Украины в течение следующих 10 лет будет потрачено более $1000 млрд частных и государственных средств – тенденция, которая принесет пользу множеству западных компаний", - констатировал журналист.

Таким образом, как отметил Холлиган, мирное соглашение между РФ и Украиной, может обеспечить не только гуманитарную помощь, но и явные экономические выгоды.

Соглашение Украины и РФ навсегда изменит мир

Однако реальность такова, что эта война, даже когда закончится и нынешняя напряженность в геополитической сфере ослабнет, навсегда изменит мировую экономику. Мир будет двигаться по другой, более агрессивной геополитической траектории в течение многих лет.

"Это потому, что вторжение Москвы в Украину ознаменовало начало более четкой фрагментации мира на два геополитических блока, иногда называемых "Западом и остальными". Несколько крупных держав поддержали Путина - в первую очередь Китай и Индия", - объяснил обозреватель.

Таким образом, заключил Холлиган, война между РФ и Украиной может скоро закончиться. Но даже если мирное соглашение будет достигнуто, его разделительное влияние будет ощущаться еще десятилетия.

Переговоры в ОАЭ

Сегодня издание Axios со ссылкой на собственные источники написало, что переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "продуктивными" и прошли в "дружественной" атмосфере.

Отмечается, что переговоры включали как совместные встречи американских посредников с российскими и украинскими переговорщиками, так и прямую встречу россиян и украинцев без американцев.

