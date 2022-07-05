Изъятые вагоны принадлежат компаниям, попавшим под санкции.

Финляндия арестовала почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям, из-за санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В марте, когда Финляндия решила приостановить железнодорожное сообщение с Россией, в стране находились около 5000 российских железнодорожных вагонов.

Железнодорожная компания хотела отправить их обратно, но судебные приставы приказали наложить арест на некоторые из них.

Пресс-секретарь финского государственного железнодорожного оператора VR Тайна Куйтунен подтвердила, что на данный момент в Финляндии находится около 800 единиц вагонов, и компания хочет как можно скорее вернуть их в Россию.

Изъятые вагоны принадлежат компаниям, которые либо непосредственно пострадали от санкций ЕС, либо чьи акционеры попали под санкции. В частности, "Уралхим-Транс" и "Русагротранс". Они передали контроль за этим имуществом другим лицам.

Еще одна компания с арестованными вагонами, "Альфа-Лизинг" (подразделение попавшего под санкции "Альфа-банка"), подала жалобу в суд на "неправомерные" действия финских судебных приставов.

Финские судебные приставы подтвердили заморозку активов нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные фирмы, на сумму не менее 82 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, в марте финская железнодорожная компания VR Transpoint остановила грузоперевозки из РФ. В конце марта компания заявила, что после перерыва возобновляет грузоперевозки из РФ.

В апреле Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group заявила, что вновь прекращает грузовые перевозки с Россией.

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