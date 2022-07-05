Она может месяцами хранить "зеленую" энергию.

Финские ученые установили в городе Канкаанпяа первую в мире полностью работающую "песчаную батарею". Согласно исследованиям, она месяцами может сохранять "зеленую" энергию и поможет решить проблему снабжения электричеством в течение всего года.

Об этом сообщает BBC.

"Песчаная батарея" представляет собой около 100 тонн строительного песка, насыпанного в высокий силос серого цвета.

Песок низкого сорта заряжает устройство теплом, полученным от дешевой электроэнергии от солнца или ветра. Это происходит посредством резистивного нагрева, благодаря которому, например, работают электрические камины.

Сам песок может хранить тепло при температуре до 500 градусов Цельсия на протяжении нескольких месяцев. Это позволит подогревать дома зимой, когда электроэнергия дороже. Так, из батареи будут выпускать горячий воздух для нагрева воды в системе централизованного теплоснабжения, которая затем подается в дома, офисы и даже в местный бассейн.

Отмечается, что вопрос энергетики остро возник на фоне войны в Украине и действий России. В связи с этим финны озаботились, как обогревать свои дома чистой энергией, когда ветряные и солнечные станции не работают из-за погодных условий. Аккумуляторы из лития решили не использовать, так как они дорогие, занимают много места и могут справиться только с ограниченным количеством избыточной мощности.

Ранее сообщалось, что из-за войны производство возобновляемой электроэнергии в Украине упало на 50%.

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