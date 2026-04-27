Это действительно волнует короля: Politico раскрыло главную тему встречи Чарльза III с Трампом

Визит короля Великобритании Чарльза III в США на этой неделе, призванный наладить отношения, является результатом многомесячной стратегической работы на самых высоких уровнях.

Как пишет издание Politico, среди множества пунктов, вероятно, будет краткий список ключевых целей. Один из источников издания, снакомый с подготовкой визита, сказал: "Король, вероятно, сможет продвинуться, возможно, по одному вопросу, так что вопрос в том, какой это будет вопрос".

Главным кандидатом является война в Украине, от которой президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев отвлекался, отметило издание.

Журналисты отметили, что война РФ против Украины находится в центре диаграммы Венна британских дипломатических целей, которые также близки сердцу короля. "Это то, что действительно волнует короля. Больше, чем технологии или другие элементы отношений", - сказал источник издания.

Кроме того, монарх также, по всей видимости, намерен подчеркнуть приверженность Великобритании оборонным связям двух стран, включая действия НАТО по противодействию России в Арктике.