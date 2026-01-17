'Мы с вами': король Великобритании обратился к Украине

По его словам, "доблестная сила Украины перед лицом таких ужасных трудностей и страданий является выдающимся примером для всего мира".

Король Чарльз III подтвердил приверженность Великобритании Украине, заявив истерзанной войной стране - "Мы с вами". Об этом пишет The Daily Telegraph.

В послании по случаю 100-летней годовщины партнерства Великобритании с Украиной он сказал:

"В преддверии четвертой годовщины полномасштабного вторжения в вашу любимую страну - времени великой скорби, я знаю, для многих семей в Украине и во всем мире - мы с женой продолжаем помнить о вас всех в наших искренних мыслях и молитвах. Прежде всего, я хочу выразить свою глубокую надежду на то, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира, который обеспечит ее безопасность, суверенитет и процветание так, как этого заслуживают украинцы. Мы с вами".

Отмечается, что заместитель премьер-министра Дэвид Ламми посетил Украину для обсуждения деталей будущего сотрудничества между двумя странами.

"Отмечая первую годовщину столетнего партнерства между Соединенным Королевством и Украиной, я молюсь, чтобы укрепление связей между нашими двумя странами принесло надежду и моральную поддержку в это самое трудное время", - сказал король.

По его словам, "доблестная сила Украины перед лицом таких ужасных трудностей и страданий является выдающимся примером для всего мира". Он добавил:

"Меня постоянно поражает невероятная храбрость, мужество и стойкость, проявленные украинским народом".

Война в Украине - позиция Великобритании

Великобритания не согласна с Францией и Италией в том, что Европе следует возобновить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Как заявила министр иностранных дел Иветт Купер, Москва не продемонстрировала никакого убедительного интереса к миру.

