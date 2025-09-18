Лондон надеется дипломатическим шармом убедить Вашингтон усилить давление на Кремль.

Украина стала тестом "мягкой силы" Британии во влиянии на президента США Дональда Трампа, пишет CNN.

Король Карл III во время государственного банкета в Виндзорском замке напомнил Дональду Трампу о необходимости поддержки Украины. В речи, которая старательно избегала любого намека на геополитику, мимолетное упоминание короля об Украине - хоть и незначительное - поразило всех.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - сказал монарх.

Несмотря на это, Трамп во время визита в Великобританию не упомянул войну в своем тосте. Он считает, что именно президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на уступки, а Европа - остановить покупку российской нефти. Издание пишет:

"Среди великолепия и помпезности государственного визита на этой неделе вопрос Украины выделяется как сфера, которая испытает способность легендарной "мягкой силы" Великобритании убедить Трампа усилить давление на правителя России Владимира Путина".

Лондон пытается использовать символизм и дипломатический шарм, чтобы убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Кремля. Некоторые наблюдатели даже расценили наряд первой леди Мелании Трамп в цветах украинского флага как молчаливую поддержку Киева.

В то же время переговоры продвигаются медленно: Россия выдвигает максималистские требования, тогда как Трамп избегает новых санкций против Москвы и пытается балансировать между торговыми договоренностями с Индией и Китаем.

Визит Трампа в Великобританию

Накануне западные СМИ писали, что трехдневный визит Трампа для британской королевской семьи станет настоящим испытанием.

"Король Чарльз III не любитель светской беседы. Камилла не разделяет гламурный стиль, как Мелания. Это не самая удачная комбинация, поскольку Трамп любит, чтобы его обходили. А Чарльз III этого не может", - рассказал сотрудник дворца.

Во время официального приема Чарльз III сделал заявление о поддержке Украины. В этот момент американский лидер лишь кивнул.

