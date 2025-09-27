Чарльз III нарушил традицию политического нейтралитета британской королевской семьи и уверенно встал на сторону Украины.

По данным британских СМИ, именно король Чарльз III изменил отношение президента США Дональда Трампа к Украине. Однако это был лишь один эпизод длительной работы в поддержку Украины, которую британский монарх незаметно для большинства украинцев проводил с начала полномасштабного российского вторжения, пишет The Telegraph.

По данным издания, Чарльз принялся работать в поддержку Украины в первые же дни войны, когда сам еще находился в статусе принца. Самым первым его действием была встреча в Украинском католическом соборе в Лондоне с украинским послом и представителями украинской общины, во время которой он выразил Украине свою поддержку.

В сентябре 2022 года, после смерти королевы Елизаветы, Чарльз стал монархом Соединенного Королевства и развернул свою проукраинскую работу уже в значительно более высоком статусе. Как пишет The Telegraph, он выступал в парламентах Франции, Германии и Италии в поддержку Украины, упоминал Украину во всех своих важных публичных речах, принимал Владимира Зеленского у себя в резиденции.

Видео дня

По словам источника из окружения короля, сигналы поддержки и солидарности с Украиной, поступавшие из дворца, были "громкими и гордыми".

"Если покойная королева Елизавета II была строго аполитичной, избегая потенциальных споров почти на протяжении всего своего правления, то ее сын выбрал подходящий момент, чтобы сделать жест", - говорится в публикации.

В 2024 году король организовал прием для европейских лидеров, посвященный вопросам Украины, а в 2023 году посетил британский полигон, где проходили учения украинские военные.

Авторы публикации отмечают, что немолодой король сумел построить хорошие связи с современным поколением мировых лидеров, включая Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Он очаровал господина Трампа, как и его мать до него, и, похоже, знал, на какие кнопки осторожно нажимать за кулисами, чтобы продвигать Украину", - пишет The Telegraph.

Война в Украине: международное измерение

Как писал УНИАН, после всемирного саммита диктаторов, состоявшегося в начале сентября в Китае, Владимир Путин вернулся в Москву в откровенно приподнятом настроении и начал кампанию наглых провокаций против Европы. Однако здесь он очень рискует получить случайное обострение и прямой конфликт с НАТО.

Также мы рассказывали, что завтра в Молдове должны состояться парламентские выборы. Эксперты предупреждают, что в случае победы пророссийских сил Молдова может стать плацдармом для российского вторжения в Одесскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: