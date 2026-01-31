В новых файлах Эпштейна есть фото бывшего принца Эндрю, стоящего на коленях над девушкой.

Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу Эпштейна.

Министерство юстиции США опубликовало новые материалы дела финансиста и преступника Джеффри Эпштейна. Среди файлов Эпштейна есть фотографии бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, который стоит на коленях над девушкой, пишет The Guardian.

Снимок сделан в зале неизвестного поместья. Судя по фото, там были и другие люди – одну фигуру можно заметить в кресле, второй человек сделал фото. Сам бывший принц стоит на корточках над белокурой молодой женщиной, лежащей на полу. На одном из снимков бывший принц держит руку на ее животе.

Лицо женщины Минюст США закрыл черным квадратом – так они поступают для сохранения анонимности пострадавших.

Последствия участия Эндрю в "развлечениях" Эпштейна

Напомним, что Эндрю – это младший брат действующего короля Великобритании Чарльза III, третий из четырех детей Елизаветы II. По праву рождения он занимал 8 место в очереди на королевский престол. Однако был лишен его, а также всех королевских титулов и регалий после скандала.

Первые истоки начались в 2019 году. А в 2021 году американка Вирджиния Джуффре обвинила его в сексуальном насилии. Она утверждала, что принц купил ее у Эпштейна в период между 2000 и 2002 годом. Сначала и сам принц, и королевская семья отрицали обвинения. Но впоследствии Эндрю отселили, лишили содержания, а в октябре 2025 года он потерял любое формальное признание, которое связывало бы его с королевским статусом.

