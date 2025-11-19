Трамп заявил, что поддерживает законопроект и готов его подписать, если документ попадет на его стол.

Палата представителей США во вторник, 18 ноября, почти единогласно приняла законопроект, который заставит обнародовать материалы расследования, связанные с покойным миллиардером Джеффри Эпштейном, которого осудили за совершение сексуальных преступлений, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп и его союзники-республиканцы отказались от своего сопротивления на фоне скандала, который преследует Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

На выходных глава Белого дома заявил, что поддерживает законопроект Палаты представителей и добавил, что подпишет его, если документ попадет на его стол.

Примечательно, что демократы вместе с жертвами Эпштейна и их защитниками, которые присутствовали в Палате представителей США во время принятия законопроекта, приветствовали его принятие аплодисментами.

Указывается, что единственный голос "против" был от Клея Хиггинса, республиканца из Луизианы. Издание поделилось, что он выразил опасения, что эта мера приведет к обнародованию деталей, позволяющих идентифицировать свидетелей, потенциальных подозреваемых и других лиц, имеющих отношение к расследованию.

"Как заявил президент Трамп, нам нечего скрывать, здесь нечего скрывать. Я голосую за обнародование документов, чтобы мы могли оставить позади клеветническую кампанию, которую развернули демократы. Боже, благослови Дональда Дж. Трампа", - сказал конгрессмен-республиканец Трой Нелс.

Председатель республиканского комитета по вопросам судопроизводства Джим Джордан выразил мнение, что демократы могли бы добиться обнародования этих документов еще тогда, когда президентом США был Джо Байден.

"Почему же они решили это сделать именно сейчас, после четырех лет бездействия? Потому что преследование президента Трампа стало для них настоящей одержимостью", - считает Джордан.

Однако, как указывает издание, судьба этого законопроекта в Сенате остается неопределенной, поскольку лидер республиканского большинства Джон Тун не сообщил, собирается ли он вынести его на голосование.

Более того, если Сенат внесет какие-либо изменения в законопроект, Палата представителей США должна повторно принять документ, что, вероятно, приведет к задержкам его принятия.

По заключению следователей, Эпштейн умер в 2019 году в результате совершения самоубийства. Он ожидал судебного заседания по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Скандал по делу Эпштейна: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что представители Демократической партии США обнародовали документы, свидетельствующие о том, что президент США Дональд Трамп "знал о девушках", которые находились в сексуальном рабстве у Эпштейна. В Конгрессе США обнародовали часть из 23 000 документов, которые были предоставлены наследниками миллиардера. Пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт обвинила демократов в "выборочной утечке электронных писем" с целью "запятнать репутацию президента Трампа".

Также мы писали, что принц Эндрю объявил, что отказывается от своих официальных титулов после того, как признал что обвинения, связанные с Эпштейном, отвлекают внимание от работы короля и королевской семьи. По информации источников, принц Уильям настойчиво убеждал принца Эндрю принять это решение. Сын королевы Елизаветы поддерживал дружбу с Эпштейном даже после его осуждения в 2008 году по обвинению в торговле несовершеннолетними.

