Младший брат монарха потерял всякое формальное признание.

Король Чарльз III официально отобрал у своего младшего брата, бывшего принца Эндрю, последние королевские почетные звания.

Сегодня официальная The Gazette сообщила, что назначения Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в Орден Подвязки и Королевский Викторианский орден отменены и аннулированы, а его имя вычеркнуто из официальных реестров обоих орденов. Заявление датировано 30 октября - днем, когда Букингемский дворец объявил о начале процесса лишения его титулов и почетных званий.

Эти почетные звания ему присваивала королева Елизавета II: в 2006 году Эндрю стал Рыцарем Ордена Подвязки, а в 2011 году - Рыцарем Большого креста Королевского Викторианского ордена. Первый является старейшим орденом рыцарства в Великобритании, а второй - признает выдающуюся службу монарху. Членство в обоих орденах считается чрезвычайно престижным.

С лишением этих наград Эндрю официально будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, потеряв любое формальное признание, связанное с его прежним королевским статусом.

Как известно, Эндрю отошел от королевских обязанностей еще в 2019 году после скандала из-за его связей с покойным Джеффри Эпштейном. В октябре этого года, после предварительного внесудебного соглашения по делу о домогательствах к Вирджинии Джуффре, он добровольно отказался от использования своих королевских титулов.

Различные эксперты и британские издания предполагают, что принц Уильям может применить похожую "схему" для того, чтобы лишить своего брата Гарри и его жену Меган их титулов, когда взойдет на престол.

