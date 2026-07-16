Британия собирается передать Украине баллистические ракеты в 2027 году, - Bloomberg

Минобороны Великобритании упростило технические требования к будущей ракете.

Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека баллистической ракеты в стране. Целью является оказание поддержки Украины, пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, Министерство обороны Великобритании упростило технические требования, стремясь ускорить разработку и передать баллистические ракеты Украине уже к 2027 году.

Отмечается, что оборонные компании, участвующие в программе под названием "Nightfall", должны успешно пройти испытания, прежде чем получат контракты на производство ракет. Собеседники агентства заявили, что предварительные контракты должны были быть подписаны к марту, но их подписание задержалось примерно на два месяца.

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Источники рассказали журналистам, что испытательные пуски новой ракеты должны начаться в течение 12 месяцев, а поставки - в конце 2027 года. В агентстве отметили, что разработка и внедрение баллистических ракет обычно занимает более десяти лет.

"Великобритания должна не просто поддерживать Украину в данный момент, но и помогать заложить основы её долгосрочной безопасности и успеха. Именно поэтому мы ставим Великобританию в центр более сильной Европы, вкладывая больше средств в оборону, лидируя в области боевых технологий будущего и делая всё возможное, чтобы обеспечить Украине максимально сильные позиции", - сказал премьер-министр Британии Кир Стармер.

Вероятные характеристики ракеты

В агентстве напомнили, что изначально проект "Nightfall" предполагал создание баллистической ракеты с дальностью более 600 километров и боеголовкой весом 300 килограммов. Ее стоимость должна была составлять менее 675 000 долларов, без учета стоимости боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку.

Однако после получения отзывов от представителей отрасли эти показатели были снижены до дальности 500 км, боевой части весом 200 кг и максимальной стоимости 1 миллион долларов за ракету.

Кроме того, ракета должна быть пригодна для запуска с различных транспортных средств, способных быстро запускать несколько ракет подряд. Это оружие также должно функционировать в условиях боевых действий с электромагнитными помехами и при этом быть достаточно простым, чтобы производить 10 комплектов в месяц с минимальным внешним экспортным контролем.

Сможет ли FP-7.x Freya уничтожать баллистику в воздухе

Ранее технический директор компании Fire Point Ирина Терех рассказала, что первое испытание антибаллистической системы Freya и зенитной ракеты FP-7.x с непосредственным перехватом баллистической ракеты запланировано примерно на июль 2027 года. В компании также уточнили технические характеристики перспективной ракеты.

Отмечается, что FP-7.x будет иметь максимальную скорость 2200 м/с, высоту перехвата целей от 20 до 25 км и дальность поражения до 80 км.

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