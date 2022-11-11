Политолог Андрей Пионтковский уверен, что люди не привыкли к новому соотношению силы в мире.

Соотношение сил в мире сильно поменялось и теперь именно Украина является одним из ключевых государств.

Президент США Джо Байден даже не станет просто говорить с Путиным, если украинский лидер Владимир Зеленский ему это не разрешит, заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский новом выпуске программы "Аргумент".

"Украина задает тон. В последнее время в средствах массовой информации обрабатывался такой тезис, что американское руководство несколько взволновано, что слишком быстро побеждает Украина. И вот Салливан приехал поговорить об этом. Но в Украине очень жестко отмели эти разговоры: это было видно на итоговой пресс-конференции, где Салливана заставили повторить все украинские основные тезисы и четыре украинских условия мира. Вот на этом и разошлись с Салливаном", - сказал эксперт.

Пионтковский уверен, что люди не привыкли к новому соотношению силы в мире.

"Без разрешения Зеленского Байден ни на какие переговоры с Путиным не пойдет. Таков сегодня статус украинского государства и украинской армии", - заявил политолог.

Переговоры Украины и РФ: что известно

На Западе некоторые чиновники все больше считают, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь своих целей в войне. Там рассматривают зиму, когда темпы войны замедлятся, как момент для начала переговоров между двумя странами.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал "очередной дымовой завесой" заявление Российской Федерации о готовности к переговорам с официальным Киевом.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не видят признаков готовности России к участию в добросовестных переговорах с Украиной. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что вопрос проведения переговоров с Российской Федерацией зависит от Украины.