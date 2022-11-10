Президент США подчеркнул, что не думает ни о каких компромиссах в контексте войны России против Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что вопрос проведения переговоров с Российской Федерацией зависит от Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресконференции, которая транслировалась Белым домом в социальных сетях, у президента США попросили уточнить, что он имел в виду, когда говорил, что остается увидеть, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией. Байден уточнил, что ни в коем случае не имел в виду компромиссы относительно территориальных уступок.

"Нет, я не думаю. Это зависит от украинцев. Ничего без Украины об Украине", – подчеркнул Байден.

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При этом, президент США отметил, что лично не думает ни о каких компромиссах.

Байден уточнил, что ввиду того, что если российские войска отведут свои силы с правого берега Днепра, обе стороны – Украина и Россия – будут решать, что делать в зимний период и идти ли на компромиссы.

"Это то, что произойдет. Да или нет. Я не знаю, что они будут делать", – сказал Байден, но добавил, что не будет говорить украинцам, как они должны поступить.

Переговоры Украины и России: роль США

Издание Politico писало, что якобы новая позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией могут начаться с Владимиром Путиным у власти, была непосредственно вызвана мягким подталкиванием со стороны администрации Байдена.

Однако как сообщили "Украинской правде" высокопоставленные собеседники в дипломатических кругах, никакого склонения к "миру" со стороны Запада не было.

В то же время официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не видят признаков готовности России к участию в добросовестных переговорах с Украиной. По его словам, россияне могли бы продемонстрировать свою готовность и способность вести добросовестный диалог и дипломатию с Украиной несколькими способами.

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