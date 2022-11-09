В Госдепе считают, что россияне могли бы продемонстрировать свою готовность и способность вести добросовестный диалог и дипломатию с Украиной несколькими способами.

США не видят признаков готовности России к участию в добросовестных переговорах с Украиной.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, россияне могли бы продемонстрировать свою готовность и способность вести добросовестный диалог и дипломатию с Украиной несколькими способами.

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"Одним из них было бы прекращение бомбардировок гражданских объектов, прекращение разрушения инфраструктуры, прекращение атак систем снабжения отопления, воды, электроэнергии для народа Украины. Другим вариантом было бы прекращение того, что, в лучшем случае, кажется неизбирательным обстрелом жилых районов, гражданских зданий, детских площадок, школ, больниц, или, в худшем случае, преднамеренным обстрелом этих самых мест", - сказал Прайс.

Представитель Госдепа отметил, что Россия также могла бы продемонстрировать приверженность диалогу и дипломатии, оставив такие бесполезные шаги, как временный выход из зернового соглашения. Он призвал Кремль не делать черноморскую зерновую инициативу заложником и своим рычагом влияния.

"Мы не имеем права указывать украинцам в этом случае относительно того, что будет свидетельствовать о добросовестной готовности со стороны России вести переговоры. Но глядя как наблюдатель на то, что произошло в Украине в течение последних месяцев и даже последних дней, мы просто не видим никаких признаков того, что Россия готова и желает серьезно взаимодействовать", - сказал Прайс.

Переговоры Украины и РФ

В последнее время со стороны России все чаще звучат разговоры о переговорах с Украиной. Это происходит на фоне неудач россиян в войне против Украины. Впрочем, как и всегда, заявления россиян об их якобы открытости к диалогу скорее являются ультиматумами и шантажом, чем искренним желанием о чем-то договариваться.

Учитывая это, а также многочисленные акты террора и военные преступления, совершенные режимом Путина и его прихвостнями в отношении Украины, 11 октября президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор "не имеет будущего", поэтому с ним не может быть диалога.

Позже Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина готова вести переговоры с Россией. По его словам, Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить после того, как Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года. Также среди ключевых условий для переговоров, которые выдвигает официальный Киев - возмещение убытков, и наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным в Украине.

Недавно Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем. Глава государства также объяснил, почему Украина сейчас не рассматривает переговоры с Российской Федерацией. По его словам, на самом деле Москва не заинтересована в переговорах, поскольку все еще стремится оккупировать Украину.

На днях издание Washington Post опубликовало информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена приватно просит украинскую власть пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах с Путиным и показать открытость к переговорам с РФ.

Между тем, 8 ноября Россия в очередной раз публично проявила интерес к переговорам с Украиной. В МИД РФ отметили, что якобы не имеют никаких условий относительно начала переговоров и лишь хотят, "чтобы Украина проявила добрую волю".

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