В России чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя, отметил спикер Министерства иностранных дел Украины.

Министерство иностранных дел Украины считает "очередной дымовой завесой" заявление Российской Федерации о готовность к переговорам с официальным Киевом.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он обратил внимание на заголовки некоторых медиа, что МИД РФ якобы "заявил о готовности России вести переговоры с Украиной".

Видео дня

По словам спикера, изначально складывается впечатление, что наконец-то "россияне признали поражение, объявили о выводе своих войск по всей территории Украины, отменяют все незаконные решения на оккупированных территориях и начинают выплату компенсаций".

"Читаю дальше новость, а там ничего такого нет. Зато цитируются очередные "мы всегда открыты к переговорам", "мы никогда от них не отказывались", "мы готовы вести переговоры с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент". А параллельно на телефон приходит новое оповещение о воздушной тревоге из-за запуска российских ракет по Украине", - подчеркнул Николенко.

В этой связи дипломат подчеркнул, что заявление МИД России - "очередная дымовая завеса".

"Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине. Имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос нехватки вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии. Мы это уже проходили в 2014-2015 годах. Те, кто действительно заинтересованы в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских лиц, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия", - отметил Николенко.

Он напомнил, что Украина неоднократно предлагала переговоры.

"Но всегда получала или пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам Кремля, или очередные акты геноцида украинцев", - добавил представитель МИД.

Самые важные новости насчет переговоров Украины с РФ - это стоит знать

Противники в конце сентября на временно захваченной территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей под дулами автоматов провели свои "референдумы" о якобы "присоединения" к России.

Позже Владимир Путин предпринял попытку аннексии украинской земли. Такие действия РФ осудил почти весь мир.

Также глава России предложил Украине переговоры, однако подчеркнул, что российские власти не собираются обсуждать судьбу захваченных земель.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз напомнил об условиях переговоров с Россией. По его словам, это восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится в будущем.

Позже официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Штаты не видят признаков готовности Москвы к участию в добросовестных переговорах с Киевом.

Вас также могут заинтересовать новости: