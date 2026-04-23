Хегсет 'немедленно' уволил министра ВМС США: Bloomberg раскрыл причину

В Пентагоне произошла очередная отставка на фоне войны с Ираном и споров о развитии флота.

Министра ВМС США Джона Фелана уволили после конфликта с руководством Пентагона. Эта отставка стала громкой кадровой перестановкой на фоне войны в Иране.

По данным источников Bloomberg, Фелан лишился должности после спора с министром обороны Питом Хегсетом и его заместителем относительно планов развития американского флота и концепции так называемого "Золотого флота".

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Фелан покидает пост "немедленно", не уточняя причин. Временно его обязанности будет исполнять заместитель министра Хун Цао.

Конфликт вокруг "Золотого флота"

По информации источников, спор возник из-за стратегического курса администрации президента Дональда Трампа по восстановлению судостроения и усилению ВМС.

Фелан, который поддерживал инициативы по модернизации флота, оказался в оппозиции к части руководства Пентагона. В Белом доме заявили, что Трамп и Хегсет согласились с необходимостью нового руководства ВМС.

Отставка на фоне войны

Это уже не первая кадровая перестановка в оборонном ведомстве во время конфликта. Ранее в этом месяце Пит Хегсет инициировал отставку начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа.

В то же время в Пентагоне подчеркивают, что отставка Фелана не повлияет на военно-морские операции, в частности те, которые связаны с контролем ситуации в районе Ормузского пролива.

Джон Фелан был известным инвестором и бизнесменом, соучредителем инвестиционной компании MSD Capital. Он присоединился к администрации Трампа как сторонник оборонных реформ и развития судостроения.

Его преемник, Хун Цао, имеет военно-морское образование и опыт работы в оборонной промышленности, а также баллотировался в Сенат США в 2024 году.

